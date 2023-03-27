Израиль на грани гражданской войны: почему жители стран Запада бунтуют против решений власти

На улицы Тель-Авива, Иерусалим и других израильских городов вышли более 600 тысяч человек Фото: REUTERS

Израиль словно перехватил у Франции протестные эстафетную палочку. Беспорядки, прошедшие вечером в воскресенье, стали крупнейшими с начала протестных акций против судебной реформы правительства Беньямина Нетаньяху. На улицы Тель-Авива, Иерусалим и других израильских городов вышли более 600 тысяч человек. Они окружили здание Кнессета в Иерусалиме, заблокировали важнейшее шоссе Аялон в столице. Полиция была вынуждена применить водометы, когда собравшиеся прорвали оцепление возле резиденции Нетаньяху в Иерусалиме. Некоторые демонстранты размахивали израильскими флагами и скандировали: «Демократия!».

Поводом для очередной эскалации протестов стала принудительная отставка министра обороны Йоава Галланта, который накануне фактически перешел на сторону протестующих, призвав отменить судебную реформу.

На сторону оппозиции встал и президент Израиля Ицхак Герцог.

- Ради единства народа Израиля, я призываю вас немедленно прекратить принятие законов. Я обращаюсь ко всем партийным лидерам в Кнессете, коалиции и оппозиции. Я ставлю граждан нацию превыше всего, - заявил президент. - Ведите себя ответственно и смело без дальнейшего промедления.

Однако не мало и тех, кто выступает за продолжение реформы. Министр безопасности Итамар Бен-Гвир, представитель крайне правых, призвал главу правительства в Твиттере не «поддаваться анархии».

Израиль на грани гражданской войны Фото: REUTERS

Огромное давление на Нетаньяху оказывают профсоюзы, объявившие о начале бессрочных забастовок со вторника, если спорные законопроекты не будут осознаны. Врачи обещали прекратить оказывать всю неэкстренную помощь, работники аэропортов и муниципальные служащие также могут не выйти на работу на этой неделе. О присоединению к стачечному движению объявили также ученые, работающие в университетах Израиля, и резервисты израильской армии.

В ЧЁМ СУТЬ РЕФОРМЫ?

Беньямин Нетаньяху выступил с предложением о проведении судебной реформы после возвращения на пост премьер-министра в декабре прошлого года. Пакет законов предполагает, что парламент решением большинства сможет отменять вердикты Верховного суда, а также передает контроль парламентскому большинству над процессом выбора судей Верховного суда.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Нетаньяху рассчитывал на поддержку США, но не получил ее»

Каринэ Геворгян, политолог, востоковед:

- Суть истории в том, что Верховный Суд Израиля – это инстанция, которая была настолько независимая, что могла отменять законы, принятые Кнессетом. Сейчас наблюдаются попытки подчинить независимую ветвь власти ультраправому правительству. Соответственно, этому противятся левые партии, светские партии, городское население. А поддерживают реформу ультрарелигиозные круги. Протесты продолжаются уже 12 недель. И по сути идет полное изменение картины власти. Надо сказать, что Нетаньяху рассчитывал на поддержку США, но ее не получил. И многие аналитики считают, что в связи с этим Израиль оказался на грани гражданской войны, в кризисе власти. И многие сейчас говорят о том, что Нетаньяху ничего не остается, кроме как затеять какие-то боевые действия, чтобы отвлечь общество.

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