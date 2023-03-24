Поджигают здания, блокируют работу школ, вокзалов и аэропортов: протесты во Франции разгораются с новой силой

Во Франции продолжаются масштабные протестные акции против пенсионной реформы, принятой без голосования в парламенте. Фото: REUTERS

Во Франции продолжаются масштабные протестные акции против пенсионной реформы, принятой без голосования в парламенте. Более 3,5 миллиона человек по всей стране вышли на демонстрации против повышения пенсионного возраста, сообщил The Guardian со ссылкой на профсоюз «Всеобщая конфедерация труда».

Возраст выхода на пенсию был поднят с 62 до 64 лет, и у этой идеи так много противников, что организованные профсоюзами регулярные протесты продолжаются в стране уже с середины января, когда законопроект впервые был официально представлен. Теперь общенациональные манифестации переросли в акты насилия и вандализма: митингующие забрасывают силовиков коктейлями Молотова, файерами и петардами. Полиция в ответ применяет шашки со слезоточивым газом, шумовые гранаты и водомёты.

Помимо разрушения витрин магазинов и сожжения покрышек, демонстранты перешли и к поджогам зданий. Местные жители пишут в соцсетях, что происходящее в стране напоминает настоящие боевые действия. Жертвой очередного дня протестов стала мэрия в городе Бордо, который через несколько дней должен посетить британский король Карл III. Митингующие забросали здание бутылками с зажигательными смесями, что стало причиной пожара.

Более 3,5 миллиона человек по всей стране вышли на демонстрации против повышения пенсионного возраста, сообщил The Guardian со ссылкой на профсоюз «Всеобщая конфедерация труда». Фото: REUTERS

Разъяренные французы начали блокировать работу школ, вокзалов и аэропортов. Сотрудники самого крупного аэропорта страны Шарль-де-Голль под Парижем также присоединились к акции протеста и перекрыли дороги к нескольким терминалам. Из-за этого на подъезде к аэропорту образовались длинные пробки, и путешественникам приходится оставлять автомобили и добираться до воздушной гавани пешком.

Тем временем в Нидерландах тоже неспокойно. Акции протеста там пока не такие агрессивные, но от этого не менее изобретательные. Так, местные фермеры в знак протеста против плана правительства сократить выбросы оксидов азота вдвое к 2030 году облили полицию навозом и сеном. Дело в том, что для исполнения подобного плана понадобится значительно сократить количество рогатого скота, от которого в основном и образуются парниковые газы. Сельхозпроизводители также заблокировали склады супермаркетов и автомагистрали, сбросив на них компост, мусор и сено.