Аэропорт в Тель-Авиве приостановил вылеты из-за массовых протестов в Израиле Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Аэропорт имени Бен-Гуриона, расположенный в Тель-Авиве, приостановил вылеты из-за массовых протестов против судебной реформы в Израиле. Об этом сообщает Haaretz.

Лидер профсоюза аэропортов Израиля и член партии «Ликуд» Пинхас Идан заявил, что на фоне всеобщей забастовки работники крупнейшего аэропорта страны закрывают авиапорт, а также блокируют выполнение рейсов.

Как сообщалось ранее, свыше 600 тысяч протестующих против судебной реформы вышли на демонстрации во всем Израиле, из которых около 300 тысяч человек приняли участие в акциях в Тель-Авиве.

Напомним, в Иерусалиме тысячи участников протестов прорвались через кордон правоохранительных органов около резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Полиция применила водометы.

Как писал сайт KP.RU, накануне президент Израиля Ицхак Герцог выступил с призывом к правительству немедленно остановить принятие судебной реформы.