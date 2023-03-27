Президент Израиля призвал остановить процесс принятия судебной реформы ради единства народа

Израиль охватили протесты из-за судебной реформы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Израиля Ицхак Герцог выступил с призывом к правительству страны о необходимости немедленно остановить процесс принятия судебной реформы, вызвавшей массовые протесты в Тель-Авиве, Иерусалиме и других израильских городах.

"Во имя единства народа Израиля, во имя ответственности я призываю вас остановить законодательный процесс", - написал Герцог в сети микроблогов Twitter.

По его словам, именно судебная реформа разделила народ, ставя под угрозу национальную безопасность государства, его экономику и общество.

Как ранее писал сайт KP.RU, в Иерусалиме тысячи протестующих прорвались через кордон полиции у резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Против участников беспорядков применили водометы.

По данным местных журналистов, более 600 тысяч протестующих против судебной реформы вышли на демонстрации по всему Израилю, из них 300 тысяч человек приняли участие в акциях протеста в Тель-Авиве.

Участники протестных мероприятий считают судебную реформу, продвигаемую правительством Нетаньяху, проявлением авторитарных тенденций в стране и попыткой вмешательства государства в деятельность судебной ветви власти.