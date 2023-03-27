В России появятся две модели новой китайской марки автомобилей Jetour Dashing и Jetour Х 90 Plus

Марка для россиян в новинку, она была создана в 2018 г. и является суббрендом известного автоконцерна Chery Фото: EAST NEWS

В конце мая 2023 года российский автомобильный рынок пополнится двумя новыми китайскими кроссоверами — наши автомобилисты познакомятся с маркой Jetour. Марка для россиян в новинку, она была создана в 2018 г. и является суббрендом известного автоконцерна Chery.

- Знакомство с новым поставщиком у россиян начнется с среднеразмерного городского кроссовера Jetour Dashing и 7-местного авто для комфортных семейных путешествий - Jetour Х 90 Plus, - сообщил kp.ru руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников. - У новых кроссоверов только передний привод, однако будет возможность выбрать двигатель и коробку передач.

У кроссовера Jetour Dashing будут доступны два турбомотора: объемом 1,5 литра (156 л.с.) с механической коробкой или селективным роботом, а также 1,6 литра (197 л.с.) только с роботизированной коробкой.

У Jetour X90 Plus будут предложены комплектации с турбомоторами 1,6 и 2 литра — мощность соответственно 197 л.с. и 254 л.с. У обеих модификаций предусмотрена коробка-автомат - 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Не утомляя техническими подробностями, скажем лишь, что этот вид роботизированных коробок является наиболее совершенным с точки зрения экономичности и скорости.

- Кроссовер Jetour Dashing по предварительным данным будет стоить 2,2 млн – 2,6 млн рублей и составит конкуренцию таким автомобилям, как Chery Tiggo 7, Haval F7 и Geely Atlas, которые в аналогичных комплектациях обходятся дороже, - продолжил Решетников. - А у X90 Plus ориентировочный ценник составляет 2,7 млн – 3,1 млн рублей в зависимости от комплектации, и пока по цене ему на российском рынке конкурентов нет.

Впрочем, ожидается появление и более бюджетных моделей - от автоконцернов Kaiyi и VGV.

- У новых кроссоверов хорошие перспективы, так как их стоимость будет конкурентноспособной, а оснащение – гораздо богаче, чем у некоторых других представителях китайского автопрома, - предсказал эксперт. - Например, Jetour Dashing будет продаваться с выдвижными дверными ручками, панорамной крышей, двухзонным климат-контролем, водительским креслом повышенного комфорта. А Х90 Plus – с двумя 12,3-дюймовыми экранами и ассистентом контроля движения в полосе.

До конца года, как выяснила kp.ru, компания планирует продать 4 тыс Jetour Х90 Plus и 11 тыс Jetour Dashing.

Дилеры будут оказывать весь спектр услуг – от продажи и страхования, до сервисного обслуживания и ремонта.

Этими двумя моделями дело не ограничится. В сентябре планируется начать продажи авто X70 Plus, а в конце года могут появиться T-1 и DX 5.

Бренд Jetour продается не только в Китае, но и в странах Ближнего Востока, Африки, Центральной и Южной Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона. А также и в СНГ, например, в Казахстане.

В каких городах будут продаваться машины марки Jetour

Москва, Санкт-Петербург, Самара, Нижний Новгород, Казань, Волгоград, Краснодар, Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Красноярск, Новосибирск, Иркутск.

До конца 2023 г. планируется создать в России 80 дилерских центров.