Ненависть к русским победила: Последний Вечный огонь в Евросоюзе приговорен к смерти

7 ноября 2019 года в даугавпилском парке Дубровина зажгли Вечный огонь от псковского огня

- Все началось в 2015 году, когда мэр Вильнюса Шимашюс решил убрать фигуры советских солдат, рабочих, крестьян и студентов на Зеленом мосту города, - рассказывает один из лидеров Лиги молодежи Пскова и председатель правления фонда «Собор попечителей Великой Победы» Константин Белов. - Мы написали мэру письмо: раз для вас это «чугунные болванчики», то мы их выкупим по цене чугуна. Он даже ответил поначалу, но потом, конечно же, никто нам фигуры не отдал.

Но мы в 2016-м приехали по этому делу в Вильнюс и уже там встретились с российским послом Александром Ивановичем Удальцовым. Он говорит: «Ребята, под мостом никто не захоронен, а есть много воинских захоронений, которые начинают вандалы крушить. Давайте, вмешайтесь».

Уезжая, заехали в город Зарасай, самый крайний на выезде из Литвы. Пошли к мэру города познакомиться. Оказался нормальный мужик, Николаюс Гусевас (Коля Гусев по-нашему). Он говорит: «Ребята, приезжайте, организовывайте лагерь, не вопрос». Мы присмотрели место для кемпинга, дома собрали ребят, студентов псковских вузов, пошили форму, приехали в Зарасай и начали приводить в порядок воинские захоронения.

Зарасай был первым литовским городом, в котором ребята из Лиги молодежи взяли под свой присмотр захоронения советских солдат. Потом их пригласили в соседние города, где проживало много русскоязычных, — Висагинас, Рокишкис. И с 2016-го до самой пандемии туда ездили. Начали с Литвы, потом был латвийский Даугавпилс. Под шефством ребят из Пскова было 52 воинских захоронения.

Как огонь сделать вечным

В центре Даугавпилса, в парке имени Дубровина есть памятник на месте воинского захоронения, в котором покоятся останки четырех Героев Советского Союза. В Латвии снесли уже почти все памятники советским солдатам, а этот пока стоит. Просто документы по этому захоронению куда-то лет тридцать назад пропали, кто был застройщик, найти не могут.

У монумента когда-то оборудовали Вечный огонь, но он так только назывался, зажигали его сугубо на 9 мая и день освобождения города от фашистов, а пройдет праздник - тушили.

- В 2019 году нас пригласили на День Победы в Даугавпилс. Мы несли большую георгиевскую ленточку через весь город, - вспоминает Константин Белов. - Я в Пскове таких искренних слез радости на 9 мая не видел. В Латвии для русских это больное, они подходили, плакали… Для них это настоящий праздник еще и потому, что они чувствуют себя оторванными от своей великой истории. И я тогда понял, что надо включаться более серьезно в эту ситуацию.

Чтобы огонь у монумента горел не затухая, надо за газ 5 тысяч евро заплатить в месяц. Один из лидеров местной русской общины Дмитрий Рыбников бросил клич: давайте соберем деньги, чтобы огонь не гасить. Собрали, должно было хватить на полгода. Потом нашли спонсора, готового оплатить газ на два года вперед.

- Но возник вопрос: что, поджечь огонь просто от зажигалки? - продолжает рассказ Константин. - Не неправильно так, это же Вечный огонь. У нас в Пскове горит Вечный огонь на площади Победы. Псков – побратим Даугавпилса еще с Советского Союза. И такая идея пришла: привезти настоящий Вечный огонь из Пскова и зажечь огонь в Даугавпилсе от лампады.

7 ноября 2019 года в даугавпилском парке Дубровина зажгли Вечный огонь от псковского огня. А Вечный огонь в Пскове зажгли в 1974 году от Вечного огня из Ленинграда. Такая связь времен и памяти получилась.

Когда Рига погасит огонь в Даугавпилсе?

Привезти лампаду с огнем из России в Латвию было не просто. Тогда уже русофобия расплескалась в прибалтийских республиках вовсю. Поэтому ребята из Лиги молодежи, которые уже почувствовали к себе пристальное внимание со стороны латышских властей, повезли ее в обход - через Белоруссию.

А не навредим ли мы праведному делу, если расскажем сейчас эту историю с Вечным огнем, спрашиваю Константина. Власти в Риге только ускорят поиск способа ликвидировать и памятник в Даугавпилсе, и Вечный огонь. Сколько огонь еще может продержаться?

- Нынешние латвийские власти не успокоятся, пока не снесут у себя все памятники нашим воинам, завтра-послезавтра все равно найдут, как это сделать. Я советовался с ребятами из русской общины, они говорят: может быть, напоминание о нашем Вечном огне больше консолидируют тех, кто против стирания памяти о победе над фашизмом? По крайней мере, даже если снесут, со статьей ли об этом или без, но напоминание сейчас о горящем до сих пор в Даугавпилсе Вечном огне оставит эту историю в сердцах людей. Абсолютное большинство жителей города против того, чтобы этот памятник власти трогали.

По оценке экспертов, напомнил Константин Белов, в этом году из Латвии может уехать до 10 тысяч человек. Среди них не только те, кто имеет вид на жительство и осенью должны подтвердить его экзаменом по латышскому языку. Немало русскоязычных граждан Латвии намерены уехать из страны, в которой с 1 сентября учить детей на русском будет запрещено даже в частных школах. Латгалия, столицей которой является Даугавпилс, регион, в котором испокон века большинство населения - русскоязычные. И Рига делает все, чтобы их в стране осталось меньше.

Горькая шутка латышей, которых становится все меньше и меньше: «Когда страну покинет последний латыш, пусть не забудет погасить свет». Но если власти так упорно хотят погасить Вечный огонь, такая шутка их не пугает.