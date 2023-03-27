Певица Граймс поменяла имя своей дочери от Илона Маска на знак вопроса

Илон Маск и Граймс прожили вместе три года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канадская певица Клэр Элис Буше, выступающая под псевдонимом Граймс, сообщила, что изменила имя своей дочери от миллиардера Илона Маска. При рождении девочку назвали Экса Дарк Сайдерл (Exa Dark Sideræl). Но, видимо, это имя показалось звездной мамаше слишком сложным. И она решила назвать дочку как-то попроще. Теперь, по ее словам, годовалую кроху будут звать «Y», «Why» (почему) или просто знак вопроса - «?».

Певица опубликовала свежий снимок девочки и объяснила подписчикам свое решение: мол, дети очень любопытны, они вечно задают вопросы. Именно поэтому она захотела, чтобы имя дочери отображало этот интерес к окружающему миру.

«Она теперь Y, или Why ("Почему" - Ред.), или просто «?», но правительство этого не признает», - написала Граймс.

Теперь дочку певицы и IT-миллиардера зовут просто - "?". Фото: соцсети.

У певицы и генерального директора компании Tesla также есть двухлетний сын X A-12 по прозвищу X. Позже родители сменили его имя на X A-Xii, потому что закон Калифорнии запрещает использование цифр в юридическом имени.

Отношения Илона Маска и Граймс банальными никак не назовешь. Они встречались три года, а в сентябре 2021-го объявили о расставании. К тому времени у них уже родился сын X A-12. После их разрыва стало известно, что 51-летний Маск и 34-летняя Граймс стали родителями во второй раз - у них родилась дочка. Малышку выносила суррогатная мать. Для бизнесмена это был уже седьмой ребенок, для Граймс – второй.

О рождении еще одной наследницы Маска стало известно случайно. Девочка появилась на свет еще в конце 2021 года, но певица и IT-магнат тщательно скрывали эту новость. Во время интервью, которое проходило в доме артистки, журналист услышал за стенкой детский плач, и Граймс пришлось во всем сознаться. Тогда же артистка объяснила, почему дала дочери такое необычное имя - Экза Дарк Сайдириэль. По словам исполнительницы, имя Экза девочка получила в честь единицы измерения экзафлопс — квинтиллион вычислений с плавающей точкой в секунду. Дарк – это английское слово «dark» («темнота»). Оно ассоциируется с неизвестностью и темной материей. А Сайдириэль - это эльфийское написание слова sidereal, связанного со звездным временем.

У певицы и генерального директора компании Tesla также есть двухлетний сын X A-12 по прозвищу X. Фото: соцсети.

Недавно Граймс призналась, что Маск считал их отношения… плодом своего воображения. Мол, они были настолько хороши, что вряд ли могли быть правдой. Об этом артистка рассказала писателю Девину Гордону. Граймс поведала ему о теории Маска о том, что она - симуляция, созданная им и существующая в коре его головного мозга как идеальный компаньон для него же.

«Немного безумно и, может быть, даже немного жутко, вот только она с этим согласна. Она сказала, что чувствует себя как эта симуляция, идеально созданная для него», - сообщил Гордон.