Почти половина россиян находятся сейчас в состоянии эмоционального выгорания

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На улицах Дании появились свечи в форме людей. Они будут гореть два месяца, напоминая о проблеме выгорания. Сейчас это одна из самых распространенных психологических проблем в мире. Так, в Дании от эмоционального выгорания страдают 44% молодежи, в России показатель еще выше – 46% населения. Об этом говорят итоги исследования сайта KP.RU.

Почти половина опрошенных признались, что эмоциональное выгорание – это как раз то состояние, в котором они находятся сейчас. Кто-то испытывает трудности на работе, у других проблемы дома, кроме того давит экономическая ситуация, негативные новости и многое другое.

Еще 17% опрошенных говорят, что эмоциональное выгорание им знакомо, но, к счастью, они смогли справиться с этим состоянием. 5% добавляют, что им такие проблемы не знакомы, но их близкие с выгоранием сталкивались.

«Проблема глобальная. Каждые 10 лет надо менять сферу деятельности, чтобы не было выгорания», - рассуждает участник опроса.

«Условия для людей надо создавать человеческие, тогда не будет никаких выгораний. Работать по 8 часов, отдыхать субботу, воскресенье, в праздники не тащиться на работу. Читать хорошие позитивные новости, есть простую, но здоровую пищу, отдыхать на природе», - делится рецептом счастья другой.

А вот еще 17% считают, что проблема эмоционального выгорания надуманная. Что на отсутствие энергии и плохое настроение жалуются только ленивые нытики. А если у человека много дел, то ему некогда думать о такой ерунде, уверены респонденты.

Оставшиеся 15% и вовсе заявили, что никогда не слышали о такой проблеме, как выгорание и не задумывались о своем эмоциональном состоянии.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 6,1 тысячи человек.

К слову, сейчас ситуация в России выравнивается. Согласно исследованию Ромир, в 2021 году, в разгар пандемии коронавируса, когда многие были переведены на удаленку или потеряли работу, уже целый год жили в неизвестности и регулярно отправлялись на карантин, с эмоциональным выгоранием столкнулись целых 64% россиян.

Тогда же участники опроса поделились своими рецептами счастья, рассказали, как вытаскивали себя из хандры. Как оказалось, самым эффективным методом стали встречи с друзьями и общение с близкими.