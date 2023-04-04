Свой короб не тянет: российские курьеры раскрыли секреты профессии и собственных доходов

Курьеры доставляют заказы пешком, на авто, самокатах или байках. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Профессия курьера существует давно. Но по-настоящему массовой и заметной она стала с началом пандемии. Тогда мы в полной мере оценили людей, готовых доставлять нам все необходимое в любое время суток. Курьеры в форме и без, пешие, на велосипеде или на авто стали неотъемлемой частью городского пейзажа. А что они сами думают о городе и своей работе и кто сегодня приходит в эту профессию?

«Сотрудники ГИБДД сразу отпускают, как увидят на сиденье короб курьера»

Артему Журавлеву из Казани 24 года. С 16 лет работал на стройках и стремительно сделал карьеру от монтажника до прораба. С началом ковида проекты встали. Парень полез в интернет и наткнулся на предложение стать курьером. Сначала развозил пиццу и роллы, потом пошел в Яндекс Доставку. Тут нужно перевозить не только еду, но и заказы от малого бизнеса и частных лиц, вроде ключей, документов, цветов и т. д.

Артем и его BMW – «ласточка», по которой его узнают коллеги.

Парень рассказывает, что будни современного курьера похожи на работу таксистов. Открыл приложение, нажал кнопку, что ты «на линии», и посыпались заказы. Также, нажав на кнопку, уходишь, если нужен перерыв или решил, что на сегодня хватит. Боссов, менеджеров, равно как и четкого графика, нет.

— Вчера спал до обеда, потом пошел заказы делать. Сегодня не спится — вышел пораньше. Расслабляет ли такой режим? Как сказать. У доставщиков есть система бонусов за число заказов. Сделал пять заказов — доплатили, десять — еще доплатили. На день себе ставлю цель, чтобы забрать этот бонус. Могу доставлять в режиме 7/0 по десять заказов в день без напряга. Но стараюсь выполнить от 20 до 30 доставок. На это уходит от пяти до 12 часов. Кто-то скажет, невозможно столько доставок за пять часов сделать. Реально! Конечно, надо быть на машине и самому быть «машиной», но все же, — объясняет казанец.

С доходов от доставки Артем купил две машины — Hyundai Solaris и BMW 3 F30. Первая — «рабочая лошадка», вторая — для души. Молодой человек живет с девушкой. Та иногда забирает «Солярис», чтобы уехать по делам. Поэтому Артем на линию выходит на «Бэхе». Пару раз парня с курьерской сумкой фоткали рядом с премиальным авто удивленные клиенты и прохожие. Снимки Артема гуляют по городским чатам. Мол, доставщик и крутая иномарка — нонсенс. Казанец не согласен.

— Когда работал на стройке, мог находиться на объекте по 60 часов в неделю. В месяц выходило 130 тысяч рублей. Сейчас до 180 тысяч рублей зарабатываю, а перед Новым годом был рекорд — 230 тысяч рублей.

Правила сервиса регламентируют поведение курьеров. Если вкратце, то нужно быть вежливо-нейтральным. Артем все соблюдает. Но признается: клиентки нет-нет да позовут на вечеринку или в кафе.

— Я со всеми вежливо прощаюсь. Но один раз — дрогнул, — вспоминает парень. — Привез малоимущей одинокой бабушке продукты — ей волонтеры заказали. Она поблагодарила и обмолвилась: «Жаль, что таких-то продуктов не могу себе позволить». И чайник заварочный у нее разбился. Я все бросил, помчался в магазин: продукты, чайник купил за свои деньги…

На досуге Артем подумывает сшить себе авторский короб курьера.

— Видел я как-то у парня-курьера сумку «Луи Виттон». Хочу тоже из необычной ткани сшить. Сумка — это вообще важный атрибут, по которому люди узнают курьера: в подъезд пропускают, в лифте дорогу дают. Сотрудники ГИБДД сразу отпускают, как увидят на сиденье короб.

«4 тысячи рублей в день, не напрягаясь»

Впервые 28-летний Николай Бахарев попробовал себя в доставке два года назад. Силач с мощными бицепсами и образованием инженера-программиста переехал в Краснодарский край из Сибири. Тут он попеременно — то найдет работу по специальности, то вернется в доставку. Заказы развозит на байке «Ямаха», который берет в аренду.

Николай развозит заказы на скутере «Ямаха». Байк он берет в аренду.

— График для меня — едва ли не главный фактор, чтобы вновь и вновь возвращаться в доставку, — признается Николай. — Просто и основную специальность забывать не хочется, поэтому иногда устраиваюсь на обычную пятидневку. А курьерствуешь, как тебе удобно. Хочешь по классике: с девяти до шести. Хочешь два часа в день доставляй.

За день мотокурьер в среднем выполняет до 20 заказов. Николай говорит, что курьерам идеально подходит девиз: «Сколько набегал — столько и заработал».

— Когда за день чистыми я получил 3–4 тысячи рублей, значит — доставлял заказы «на лайте», не усердствуя. 5–6 тысяч в день — уже стандарт. Как-то выполнял по 25 заказов в Яндекс Доставке, и доходило до 7 тысяч за смену, — рассказывает собеседник.

В Краснодарском крае, как и в других регионах, где развито курьерство, в профессию идет не только молодежь. Собеседник говорит, что в его парке есть и состоявшиеся люди с машинами, домами. Одни подрабатывают, другие делают доставку главным источником доходов.

Доставка заказов помогла Николаю лучше узнать и полюбить Краснодар — теперь всегда возмущается, если кто-то называет этот город скучным.

— Конечно, если ходить от дома до работы по одному маршруту! Я влюбился в Краснодар по уши. У меня никогда такого не было. Это живой город: трафик, люди, атмосфера, — с поэтическим придыханием говорит сибиряк.

Курьеры — в гуще городской жизни. И постоянно становятся свидетелями небольших ЧП и трогательных человеческих историй. Недавно Николай заприметил в районе «зебры» раненого кота.

— А у меня заказ в сумке. Помочь животному — я же на мопеде, без пробок домчу в клинику, однако и клиентов подводить нельзя... К счастью, мимо шла неравнодушная женщина. Сказала, что сама отвезет кота в ветеринарку. Кажется, что курьерство — это просто «забрал, отвез, отдал». На деле это профессия, куда больше связанная с эмоциями. Люди доверяют доставке важные для них вещи. Иной раз продукты привозишь бабушке, которой трудно ходить. И по глазам читаешь, как она тронута.

«Я не знаю людей, которые бы лучше курьеров знали город»

Георгий Тарыкин — автокурьер. На своей отечественной «четырнадцатой» он наматывает сотни километров по Екатеринбургу. Его рекорд пробега — 4500 км за месяц. В доставку он пришел на пороге ковидного локдауна.

Георгию доставку «прорекламировал» товарищ: взял с собой развозить заказы по городу.

— В те месяцы мой друг начал доставлять заказы. Как-то раз, в свой выходной, я решил покататься с ним, посмотреть, как все происходит. Понравилось. Когда объявили самоизоляцию, мне дали QR-код, чтобы мог передвигаться по городу. Не хочу пафоса, но в тот момент я понял, какую пользу городу способны принести курьеры, — вспоминает Георгий.

По его словам, топ самых частых заказов — это подарки, документы и одежда. А еще — торты, которые выпекают кулинары-частники.

— Раньше выполнял заказы по всему городу и даже по области. Как-то надо было отвезти заказ в Челябинск. Забрал стальные трубки у нас в промзоне и повез в соседний город на завод.

Кажется, на линии курьер весь день один. Ни тебе перекура и «смол-тока» с коллегой, ни шумных корпоративов. Перечисляя плюсы профессии, Георгий опровергает:

— Курьер — это постоянный контакт с социумом: клиенты, сотрудники компаний, у которых забираешь заказы, случайные прохожие, которые что-то спрашивают у тебя. Туристы часто подходят — и правильно делают. Я не знаю людей, которые бы лучше курьеров знали город. Доставка развивает коммуникабельность. Кому-то даже помогает с девушками знакомиться. Появляется навык быстро принимать решения. Пришел заказ — нужно тут же все просчитать и решить, поедешь или нет. Дорогу перекрыли — ищешь способы проехать.

«Признательность горожан измеряется чаевыми»

Сергей Старков в профессии порядка двух лет. Сейчас жителю Самары 22 года. Он выучился на преподавателя математики, параллельно работал в фастфуде, потом развозил пиццу. Поругался с начальством и пошел курьерствовать в более лояльный сервис.

Сергей учился на преподавателя математики, после вуза решил пока зарабатывать курьером, но в будущем думает пойти по специальности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Первое время был на линии с утра до ночи. Мог вообще оттрубить неделю без выходных. Сейчас понял, что всех денег не заработаешь, надо и о себе подумать. Выхожу в 9–10 утра, когда спадают пробки, и начинаю кататься. К доставке отношусь как к постоянному источнику дохода.

С холодным математическим расчетом Сергей соглашается озвучить цифры дохода:

— Мой рекорд заработка — 9 тысяч рублей за смену. Конечно, чаще получается в диапазоне от 3 до 6 тысяч рублей, многое зависит от дальности заказов, это не предугадаешь. В день обычно делаю 15-20 доставок — я на машине. Вообще реально и 30 заказов за 12-часовую смену выполнить. Когда делал много доставок — в месяц выходило до 150 тысяч рублей.

Выходит, курьер — не такая уж «просто подработка для молодежи». Сергей подтверждает: в профессию идут люди разного возраста. Кто-то доставляет заказы пешком, кто-то на велосипеде. Есть машина — можно быть автокурьером.

Раньше без навигатора парень мог доехать буквально в несколько мест, а сейчас готов отправиться в любую точку города.

— Мы же в плохую погоду и еду, и документы, и много чего еще людям привозим. И это ценят. В основном признательность заказчиков измеряется в чаевых. Или просто искренне говорят «большое спасибо». Размер чаевых никогда не угадаешь. Кто-то дает 50 рублей, кто-то — 100 рублей. Недавно дали тысячу рублей, а максимум у меня был 2500 рублей. Не всегда благодарят за какие-то сложные или длинные заказы. Все зависит от настроения человека. Могут и за обычную доставку «наградить».

Жизнь и общение в курьерском братстве бурлят как в любом многолюдном офисе.

— У курьеров свой коллектив, но не в привычном смысле. В любой непонятной ситуации можно написать либо в чат коллегам, либо руководству, посоветоваться, что делать в той или иной ситуации, — тебе точно помогут. Или, например, машина утром не завелась: ребята подъедут и помогут. Да даже если просто к другому курьеру на улице обратишься — всегда откликаются на просьбу о помощи. Такое профессиональное братство!