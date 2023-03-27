Россия дважды спасала США. Третьего раза не будет

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время интервью. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

НАТО — СТОРОНА КОНФЛИКТА НА УКРАИНЕ

- Страны НАТО являются стороной конфликта. Они сделали из Украины один большой военный лагерь. Направляют украинским войскам вооружение, обеспечивают их разведдаными с помощью спутников и беспилотников. Натовские инструкторы обучают украинских военных, а наемники воюют в составе неонацистских батальонов. Они не скрывают своей главной цели - поражения России на поле боя и ее дальнейшего расчленения.

ПОСЛЕ РОССИИ ВОЗЬМУТСЯ ЗА КИТАЙ

- Как они (США. - Ред.) считают, сейчас им мешают две великие державы: Россия и Китай. Россия - тем, что не просто проводит самостоятельную политику, но во многом превосходит Америку в духовно-нравственном и военном отношении. Китай же - основной экономический конкурент Штатов. Вслед за попытками "подавить" Россию Вашингтон возьмется за КНР.

У НАС ЕСТЬ ОРУЖИЕ, СПОСОБНОЕ УНИЧТОЖИТЬ ЛЮБОГО

У американских политиков почему-то сохраняется уверенность, что в случае прямого конфликта с Россией США способны нанести превентивный ракетный удар, после чего Россия уже ответить не сможет. Это недальновидная глупость.

Россия обладает современным уникальным оружием, способным уничтожить любого противника, в том числе и США, в случае угрозы своему существованию.

АНГЛИЯ И ФРАНЦИЯ ПОГРУЗИЛИСЬ БЫ В ХАОС

Вашингтон в расчете на крах нашей экономики и рост протестов серьезно ошибся. Лидеры Запада бесятся от взвешенной реакции России на санкции... Если против Англии или Франции были бы введены санкции такого же уровня, эти государства погрузились бы в хаос.

КОГДА БУДЕТ КОЛЛАПС ЕВРОСОЮЗА

Коллапс Евросоюза не за горами. США готовы биться с Россией не только до последнего украинца, но и до последнего европейца. Еще во времена "холодной войны" Пентагон был готов превратить Европу в радиоактивную пустыню. Вряд ли что-то поменялось.

Парадокс в том, что в распаде Евросоюза напрямую заинтересован Вашингтон, чтобы устранить своего экономического конкурента, не допустить процветания Европы за счет кооперации с Россией.

США хозяйничают в Европе, игнорируя тот факт, что ведущая роль на континенте исторически была отведена России. В XIX веке - Российской империи, в XX веке - Советскому Союзу. Так будет и в XXI веке.

МЫ ДВАЖДЫ СПАСАЛИ США

Россия как минимум дважды спасала сами США - во время Войны за независимость и Гражданской войны. Но я полагаю, что в этот раз помогать Штатам сохранить свою целостность нецелесообразно.