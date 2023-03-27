Патрушев заявил о колониальном разграблении Украины странами Запада Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Западные страны, как США, так и Евросоюз, никогда не отказывались от своего колониального прошлого. Просто в современном мире они не могут захватывать новые земли напрямую, и действуют другими методами. Об этом заявил в интервью «Российской газете» секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Как отметил Патрушев, прямой пример этому - события на Украине. Прямо сейчас Запад обворовывает украинские богатства, обчищает все закрома, чтобы перепродать их бедным странам на условиях, от которых те не отмоются в ближайшие десятки и сотни лет.

Секретарь Совбеза указал и на то, что Запад сейчас активно продвигает идею о якобы ответственности России за продовольственный кризис в мире, но при этом сам блокирует российские зерно и удобрения.

Как пример приверженности Запада колониализму, Патрушев рассказал о 1920-1930-ых годах, когда продовольствия на Украине было куда больше, чем в РСФСР.

Ранее KP.RU сообщил о том, что ещё в прошлом году Минобороны России открыто выступило с обвинением коллективного Запада в разграблении Украины.