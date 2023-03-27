Патрушев заявил о прямой заинтересованности США в распаде Евросоюза Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты прямо заинтересованы в распаде Евросоюза, поскольку таким образом будет устранен экономический конкурент Вашингтона, считает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«В распаде Евросоюза напрямую заинтересован Вашингтон, чтобы устранить своего экономического конкурента, не допустить процветания Европы за счет кооперации с Россией», – заявил он в интервью «Российской газете».

По мнению генерала, США уже многое сделали для подрыва статуса Европы как мощного игрока мировой экономики. Именно для этого американское руководство «раскручивало историю с антироссийскими санкциями», отметил Патрушев. Кроме того, полагает он, Европа ослабевает и по мере реализации совместных с США планов по снижению сырьевой и технологической зависимости от Китая.

Напомним, Патрушев заявлял, что Соединенные Штаты, которые на словах ратуют за свободу слова, на деле попирают суверенитет других государств, назначив себя главным диктатором мира.