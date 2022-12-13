«Обвенчаемся, возьму его фамилию»: Буланова раскрыла подробности предстоящей свадьбы

Татьяна Буланова с женихом Валерием Рудневым. Фото: соцсети.

Татьяна Буланова раскрыла подробности предстоящей свадьбы с молодым бизнесменом Валерием Рудневым. В ноябре избранник артистки сделал ей предложение и подарил кольцо. Теперь жених и невеста планируют будущее торжество. По словам Булановой, свадьба, скорее всего, состоится летом.

Татьяна и Валерий вместе уже три года. Они познакомились в ресторане в компании общих друзей.

«На кольцо накопил, теперь копим на свадьбу», - шутит Буланова.

Предложение руки и сердца возлюбленный певицы сделал ей в машине, когда они ехали по делам. Валерий вручил ей кольцо и спросил Татьяну: готова ли она стать Рудневой?

53-летняя певица согласилась не только выйти замуж, но и сменить фамилию. Буланова – это ее девичья фамилия. Артистка не меняла ее ни в первом браке с музыкантом Николаем Таргиным, ни во втором – с футболистом Владиславом Радимовым. Теперь же она готова взять фамилию мужа. Кроме того, пара подумывает о том, чтобы обвенчаться.

«Я хочу взять двойную фамилию. Влюбилась. С ним я готова обвенчаться, у нас чего уже не было», - рассказала Буланова в программе «Звезды сошлись» на канале НТВ.

А вот заключать брачный договор с будущим мужем артистка не собирается. Татьяна говорит, что их отношения основаны на взаимном доверии. Уже сейчас всю недвижимость, которую приобретает Валерий, он оформляет на имя будущей жены. После свадьбы молодожены планируют, как и сейчас, жить в большом загородном доме Булановой.

«Я уже привыкла, у меня там все обустроено. Хотя, может, в будущем что-то изменится. Но пока останемся в старых декорациях», - говорит певица.

Валерий подарил Татьяне обручальное кольцо от Tiffani. Фото: соцсети.

Жених на 19 лет младше Татьяны, но разница в возрасте не смущает пару. Валерий сумел поладить с детьми артистки - 15-летним Никитой и 29-летним Александром.

О свадьбе Булановой в соцсетях проболталась ее подруга. Елена Королева выложила на своей странице фото звезды 90-х с красивым колечком на пальце.

- Моя подруга выходит замуж. Обручальное кольцо от Tiffani, - подписала снимок приятельница певицы.

Кадр тогда быстро удалили, поскольку Татьяна хотела сохранить эту новость в секрете. Однако информация уже разлетелась по Интернету.

«Подругу убью. Если бы не она… Но мне никогда еще не делали предложение с кольцом», - призналась Буланова.