Немецким спасателям пришлось вырубать асфальт вместе с приклеившим себя к нему экоактивистом

Молодой экоактивист с куском дорожного покрытия на руке. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Немецкие спасатели перепробовали все известные им способы, чтобы попытаться отклеить от дорожного покрытия молодого человека – активиста экологической организации Just Stop Oil.

Ратующий за спасение окружающей среды парень не нашел ничего лучше, как выразить свой протест против использования бензина и дизельного топлива весьма оригинальным (и совсем не экологически чистым) способом: он смешал суперклей с песком, нанес эту смесь на свою руку и приклеил себя к асфальту.

Когда акция протеста закончилась, рука экоактивиста напрочь приклеилась к дорожному полотну. Не помогли ни растворители, ни особые реагенты. Спасателям не оставалось ничего другого, как попытаться аккуратно вырезать кусок асфальта, к которому была приклеена рука.

Задерживать активиста не стали, и он еще какое-то время бродил по окрестностям с увесистым булыжником не то в, не то на руке.

А экоактивисты продолжали радоваться проведенной ими акцией, хвастаясь в Твиттере, что автомобильное движение на одной из центральных трасс в Майнце было остановлено. И призывали «всех собратьев» присоединиться к ним.