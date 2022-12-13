Ангела Меркель. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший вице-президент Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе высказался относительно недавних заявлений экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, какие цели преследовали Минские соглашения на самом деле.

Штрахе назвал откровения пугающими и подрывающими всякое доверие к западным политикам.

– Таким образом, мы уничтожаем любое основание для доверия, – заявил бывший вице-президент.

Ранее Ангела Меркель разоткровенничалась в интервью немецкому изданию Die Zeit, рассказав, что Минские соглашения являлись всего лишь ширмой, за которой Украина наращивала военную мощь для продолжения конфликта.

По словам Меркель, Запад прекрасно понимал, что таким образом проблема не решается, а лишь приостанавливается на время.

Минские соглашения, представляющие собой комплекс мер по урегулированию внутреннего конфликта на Украине, были подписаны через некоторое время после госпереворота, который произошел вследствие срежиссированной Западом цветной революции на территории Незалежной. Ни одно из условий Минских соглашений пришедшими к власти украинскими националистами так никогда и не было выполнено.