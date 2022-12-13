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Звезды13 декабря 2022 8:16

Бутафорская свадьба Джигана и Оксаны Самойловой: Седокова провоцировала, Крид уныло жевал огурцы, а невеста выжимала улыбку

Свадьбу Джигана и Оксаны Самойловой омрачило неуместное заявление Анны Седоковой
Елена ПЕТРОВА
Трансляция свадьбы Джигана и Оксаны Самойловой набрала более 7 миллионов просмотров в соцсети ВКонтакте.

Трансляция свадьбы Джигана и Оксаны Самойловой набрала более 7 миллионов просмотров в соцсети ВКонтакте.

Это событие в красивую дату - 12.12.2022 - пользователям соцсетей рекламировали как свадьбу года, хотя никакой свадьбы на самом деле не было. Просто Джиган и Оксана Самойлова спустя 10 лет после скромного похода в ЗАГС, нарожав четверых детей и выбившись в топовые блогеры, решили наверстать упущенное и закатили пышную вечеринку. А заодно и прилично подзаработали, продав прямую трансляцию события популярной соцсети.

С этой трансляцией, кстати, вышел скандал: чуть ли не весь первый час видео зависало, тормозило, проигрывалось без звука или не проигрывалось вовсе. Зрители, жаждавшие хлеба и зрелищ, раздраженно ругались и обвиняли виновников торжества в хайпе и обманутых ожиданиях. Тем не менее, в какой-то момент в трансляцию набежало аж 100 тысяч пользователей одновременно, а общее количество просмотров превысило 7 миллионов.

И посмотреть было на что. Взять хотя бы невесту: за 10 лет в браке Оксана Самойлова обзавелась не только детьми, но и роскошными грудными имплантами 4-ого размера, безупречными чертами лица и сияющими во рту винирами. А в день свадьбы блогерша стала настоящей королевой бала, сменив три платья, одно роскошнее другого. К слову, один из нарядов потянул на 28 (!) килограммов: 13 кило - расшитое камнями платье и еще 15 - белоснежная фата с длинным шлейфом.

Оксана Самойлова в платье невесты.

Оксана Самойлова в платье невесты.

Именно в этом одеянии невеста обменялась клятвами с женихом: в самом трогательном моменте церемонии вопросы родителям задавали дети. Были и специфические:

- Папа, клянешься ли ты участвовать в маминых фотосессиях и с развевающейся бородой бежать по пляжу в закат?

Да и ответы не подкачали:

- Изи! - обещал Джиган (мол, легко. - Ред.).

Кольца паре выносил их маленький сын Давид, а дочери рассыпали лепестки роз у ног матери. Растроганные гости смахивали слёзы и даже Тимати, казалось, вот-вот переосмыслит свою привычку не жениться. После муж и жена кружились в "первом танце новобрачных", принимали поздравления, бросались бутоньерками и букетами (его, кстати, поймала пока еще холостая Клава Кока), резали трехметровый торт, большая часть которого оказалась муляжом... Полный свадебный набор! Но ненасытной публике все равно оказалось мало.

Клава Кока.

Клава Кока.

- Очень пафосно, всё на публику, демонстрация непонятно чего, - ругают церемонию взыскательные зрители. - Гости слоняются по залу как неприкаянные, не знают, чем заняться. Оксана кричала, что это будет самая трогательная свадьба, а получился сюр...

А кроме того, пользователи соцсетей отметили слишком вызывающее поведение гостьи вечеринки Анны Седоковой, которая последние несколько месяцев живет в России без оставшегося в Штатах молодого мужа. Мол, экс-"ВИА Гра" не только "тёрлась" в танце о свободных и несвободных мужчин, но и смущала невесту своими выходками. Например, в течение нескольких минут Анна на сцене повторяла, что песня Джигана с романтичной строчкой «ты та, от которой мне нужны дети» посвящена вовсе не Оксане Самойловой…

Джиган и Анна Седокова.

Джиган и Анна Седокова.

- Оксана сидела с глазами, полными ревности и злости, выжимала улыбку из виниров, - решили в соцсетях. - Да и остальные гости всю дорогу провели с постными лицами. Худеющий Егор Крид, например, уныло жевал огурцы без соли. Даже жалко невесту. Так хотела праздника, а гости пришли отсидеться или засветиться на камеру...

Егор Крид.

Егор Крид.

А ЧТО НЕ ТАК С ВЕДУЩИМИ

Одним из ведущих вечеринки стал Антон Шастун - звезда шоу "Импровизация", которое недавно закрыли на ТНТ. И на днях, пока поклонники собирали голоса за возвращение телепроекта в эфир, он умудрился крупно оскандалиться.

Антон Шастун.

Антон Шастун.

Так, в эфире популярного YouTube-шоу Шастун подробно обсудил и высмеял школьные домогательства. В частности, комик рассказал об "игре" с приставаниями и даже поведал свою историю, как однажды щупал девушку за ягодицы, а та осталась к нему равнодушной.

Эта история вызвала бурную реакцию в соцсетях: девушки делятся своим неприятным опытом домогательств в школе и пишут, что это вовсе не так смешно, как рассказывают участники "Импровизации", а самые ярые хейтеры и вовсе называют Шастуна "насильником". Похоже, вопрос о возвращении телепроекта в эфир снялся сам собой...

Шоу-бизнесКАРТИНА ДНЯОксана Самойлова и рэпер Джиган: Досье kp.ru