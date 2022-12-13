Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин планирует выступить с посланием Федеральному собранию до конца 2022 года. Сайт KP.RU будет вести прямую онлайн-трансляцию.

Предварительная дата послания Владимира Путина Федеральному собранию в декабре 2022 года

Согласно предварительной информации, Владимир Путин может обратиться с посланием Федеральному собранию 27 декабря 2022 года.

- Прошла информация про 27 число (декабря), однако это не совсем однозначно (по дате), - сообщил РИА Новости источник в Госдуме РФ.

В начале декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что дата послания Владимира Путина Федеральному собранию пока не определена. Тогда же он пообещал информировать журналистов об изменениях в расписании российского лидера.

Где смотреть послание президента Федеральному собранию в декабре 2022 года

"Комсомолка" будет освящать выступление президента в режиме реального времени Смотреть послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в декабре 2022 года можно на сайте KP.RU. Также традиционно вести трансляцию будут официальные ресурсы Кремля в сети и главные российские телеканалы.

Послание президента Федеральному собранию - это главный документ года, от которого зависит жизнь страны как минимум на предстоящие 12 месяцев. В нем глава государства подводит итоги прошедшего года и ставятся задачи на будущий. Именно в Посланиях Путин ранее озвучивал такие идеи как удвоение ВВП и введение материнского капитала.