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НовостиПолитика1 декабря 2022 10:41

В Кремле заявили, что дату послания Путина Федеральному собранию пока не определили

Пресс-секретарь президента России Песков заявил, что о дате послания Путина Федеральному собранию сообщат позже
Владимир РОМАНЕНКО
Пресс-секретарь президента России Песков заявил, что о дате послания Путина Федеральному собранию сообщат позже

Пресс-секретарь президента России Песков заявил, что о дате послания Путина Федеральному собранию сообщат позже

Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что дата послание лидера России Владимира Путина Федеральному собранию пока не определена. Об изменениях в расписании Путина представитель Кремля обещал проинформировать заранее.

"Нет, пока информация не появилась. Будем вас информировать", - сказал Песков журналистам в ходе брифинга.

Напомним, Дмитрий Песков заявлял, что обращение главы государства Путина к Федеральному собранию, а также традиционная "Прямая линия", будут объявлены в скором времени. По его словам, необходимо согласовать эти мероприятия с "динамичным" графиком президента. Представитель Кремля не раз отмечал в течение месяца, что в скором времени объявят о послании и прямой лини, однако на данный момент график Путина "довольно насыщенный".

"Давайте не будем забегать вперед. Он довольно насыщенный. Мы своевременно будем вас информировать", - заявил Песков, отвечая на вопрос представителей СМИ о графике Путина.