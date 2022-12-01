В Кремле заявили, что дату послания Путина Федеральному собранию пока не определили

Пресс-секретарь президента России Песков заявил, что о дате послания Путина Федеральному собранию сообщат позже Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что дата послание лидера России Владимира Путина Федеральному собранию пока не определена. Об изменениях в расписании Путина представитель Кремля обещал проинформировать заранее.

"Нет, пока информация не появилась. Будем вас информировать", - сказал Песков журналистам в ходе брифинга.

Напомним, Дмитрий Песков заявлял, что обращение главы государства Путина к Федеральному собранию, а также традиционная "Прямая линия", будут объявлены в скором времени. По его словам, необходимо согласовать эти мероприятия с "динамичным" графиком президента. Представитель Кремля не раз отмечал в течение месяца, что в скором времени объявят о послании и прямой лини, однако на данный момент график Путина "довольно насыщенный".

"Давайте не будем забегать вперед. Он довольно насыщенный. Мы своевременно будем вас информировать", - заявил Песков, отвечая на вопрос представителей СМИ о графике Путина.