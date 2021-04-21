Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию 21 апреля 2021: прямая онлайн-трансляция

21 апреля 2021 года в 12:00 по московскому времени Владимир Путин начнёт рассказывать, какие задачи будут стоять перед Россией Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Послание президента Федеральному собранию — главный документ года, от которого зависит жизнь страны как минимум на предстоящие 12 месяцев. В нем подводятся итоги прошедшего года и ставятся задачи, как минимум, на грядущий. Именно в Посланиях Владимир Путин ранее озвучивал такие идеи как удвоение ВВП и введение материнского капитала.

21 апреля 2021 года в 12:00 по московскому времени Владимир Путин начнёт рассказывать, какие задачи будут стоять перед Россией, с какими вызовами ей предстоит столкнуться и к чему необходимо прийти.

В выставочном зале «Манеж» соберутся сенаторы Совета Федерации, депутаты Госдумы, кабинет министров в полном составе. Кроме них — председатели Конституционного и Верховного судов, главы регионов, а также руководители традиционных конфессий и общественные деятели.

Прямую трансляцию обращения президента Владимира Путина к Федеральному собранию 21 апреля 2021 года проведут основные телеканалы, а также Радио «Комсомольская правда» и сайт kp.ru. Не пропустите! Начало в 12.00 по московскому времени.