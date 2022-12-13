Скончался композитор Анджело Бадаламенти, автор великой темы из «Твин Пикс»

Композитор Анджело Бадаламенти. Фото: EAST NEWS

Разумеется, Анджело Бадаламенти всегда и всюду будут вспоминать прежде всего как создателя мелодии, звучавшей на титрах «Твин Пикс» - гениального сериала Дэвида Линча и Марка Фроста. И, разумеется, этим его вклад в кинематограф не ограничивается. Бадаламенти работал на десятках картин, а фильмы того же Дэвида Линча регулярно озвучивал с 1986 года, когда вышел «Синий бархат». «Дикие сердцем», «Шоссе в никуда», «Простая история», «Малхолланд драйв»… Одну из самых красивых своих мелодий он написал для фильма «Твин Пикс: Огонь, иди со мной» - она стала едва ли не главным достоинством картины, освистанной в свое время на Каннском кинофестивале. А еще он писал для Жана-Пьера Жёне («Город потерянных детей», «Долгая помолвка»), для Дэнни Бойла («Пляж»), для Пола Шредера («Утешение незнакомцев»), для Джейн Кэмпион («Священный дым»).

Бадаламенти родился 22 марта 1937 года в Нью-Йорке, в семье итальянцев (его отец был сицилийцем и владел рыбным рынком). Научился играть на пианино в восемь лет, получил отличное музыкальное образование. Сотрудничал с огромным количеством исполнителей и групп - от Нины Симон и Ширли Бэсси до Дэвида Боуи и Пола МакКартни, от Лайзы Миннелли и Марианны Фэйтфул до Долорес О’Риордан и «Пет Шоп Бойз». В 1986-м Дэвид Линч попросил его поработать с вокалом Изабеллы Росселлини - он хотел, чтобы актриса сама исполнила в его фильме песню «Синий бархат». Бадаламенти добился от Изабеллы приличного звучания за два часа. А потом написал для фильма всю музыку (Линч хотел, чтобы она была «очень русской, как у Шостаковича, самой прекрасной, какую можно вообразить, но при этом мрачной и немножко пугающей»).

Изабелла Росселлини в фильме Дэвида Линча «Синий бархат».

«Я сижу рядом с Анджело, рассказываю ему о сцене, и он начинает играть эти слова на пианино. А иногда мы играем с ним вместе, и прежде, чем ты сам это осознаешь, мелодия ведет тебя к развитию сцены или персонажа» - рассказывал Линч об их многолетнем сотрудничестве. А сам Бадаламенти вспоминал, что музыку к «Твин Пикс» написал, не посмотрев ни единой сцены сериала, основываясь только на рассказах режиссера.

Одним из самых неожиданных проектов Бадаламенти стал «Сталинград», фильм Федора Бондарчука, вышедший в 2013 году. В интервью он говорил, что обрадовался возможности сочинить «нечто мощное, эпическое, с русским национальным колоритом». И добавил, что сочинил для «Сталинграда» полтора часа музыки - в три раза больше, чем для любого другого своего проекта.