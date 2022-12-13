Обыкновенный латышский фашизм: старикам больно до слез, когда плюют на русское «простите»

А вот сейчас, особенно с июня, когда парламентом был принят закон о сносе всех памятников, связанных с русской культурой и с Великой Отечественной войной, когда в августе варварски был разрушен главный наш памятник - Освободителям Риги и советской Латвии от немецко-фашистских захватчиков, все стало совсем плохо… Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В редакцию «Комсомольской правды» поступило письмо от русскоязычного жителя столицы Латвии. После развала Союза он стал патриотом своей новой родины, но, как выяснилось, для этнических латышей так и остался чужим среди своих. А в 2022 году отношение ко всем русским в прибалтийском государстве ухудшилось настолько, что там стало почти невозможно жить. Обо всем этом он написал в своем послании, которое мы публикуем с небольшими сокращениями. В целях безопасности автора его имя изменено.

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Я долго не мог понять, почему при искреннем желании моем, моей семьи, моих русских соседей, одноклассников, быть лояльными гражданами своей страны всегда со стороны латышей был такой холодок недоверия. Я хорошо на латышском языке говорю, меня хвалили за отсутствие акцента. Я гражданин Латвии, один из моих детей ходит в кружок латышского танца, другой участвовал в празднике латышской песни, даже что-то выиграл.

Я же был свой дальше некуда, в ЕС даже термин придумали – «еврорусские». Мы же другие русские, мы не русские страшной, нецивилизованной России, мы русские Европы процветающей.

Но сейчас я понимаю, что это было всего лишь кривляние, закравшееся в уголках души желание реванша. Реванша за то, что у русского в широком смысле слова, в котором и Рамзан Кадыров русский, помимо цели поесть и посадить попу в теплую машину есть какая-то сверхцель, и она по природе - духовная. А Европе очень не нравится духовность в любом виде, в любом способе сохранения. И не нравится латышам, которые, к сожалению, отошли от Бога…

Увы, будет все хуже, и как вернуться нам, русским Латвии, полноценно на эту землю, за которую кровь проливали русские солдаты еще при Петре I, я не знаю. Но ясно, что на это потребуется много времени, хорошо, если только лет 10, может, больше, может, несколько поколений.

В последнее время неприязнь к русским даже на бытовом уровне превращается в ненависть. В начале 1990-х латыш мог, нехотя, но перейти, с сильным акцентом, на русский язык, например, в разговоре с русской пенсионеркой, которая объективно не очень хорошо по-латышски говорила. Правда, тогда и многие русские ребята по-латышски знали только: «Простите, я вас не понимаю»… А вот сейчас, особенно с июня, когда парламентом был принят закон о сносе всех памятников, связанных с русской культурой и с Великой Отечественной войной, когда в августе варварски был разрушен главный наш памятник - Освободителям Риги и советской Латвии от немецко-фашистских захватчиков, все стало совсем плохо…

Теперь в ответ на сказанное по-русски «простите», или «добрый день» ты слышишь грубость, мат, «вали (и дальше опять мат) в свою Россию». Это возможно перенести человеку моих лет (40+), но старикам это больно до слез. Российских пенсионеров, а это бывшие граждане Латвийской ССР, которых объявили негражданами и в подавляющем большинстве они получили российское гражданство по очень прозаическим причинам - на пенсию можно было раньше уйти и, если у тебя еще советский стаж большой, то российская пенсия была чуть больше латвийской, - вот их, тем, кому сейчас около или больше 70 лет, их всех вынудят уехать. То есть минимум 100 тысяч человек будут изгнаны из Латвии, потому что они не сдадут достаточно жесткий экзамен на знание латышского государственного языка, а это сейчас - обязательное условие проживания для иностранцев в Латвии.

Учитывая политические ветры, не удивлюсь, если будет принят закон о люстрации, разрешающий отбирать латвийское гражданство у натурализованных граждан, которых признают «нелояльными». Про приезжающих из России и Белоруссии и не говорю: на границе Латвии они должны правильно ответить на вопрос: «Как ты относишься к специальной военной операции?». И если у пограничников появляется малейшее подозрение, что ты недоосудил Путина и недопохвалил нацистский режим Киева, тебя разворачивают на границе. Даже того, кто получил визу по гуманитарным основаниям (а других теперь не дают) и едет на похороны родственника, могут развернуть прямо на КПП, если он не согласен с «путинской агрессией» на Украине.

Сейчас в Рижской городской думе обсуждается инициатива переименовать улицы Пушкина и Андрея Сахарова. Пушкин, понятно, - символ русскости. А Сахаров, хотя и был против Сталина, все же тоже русский, и его улицы не должно быть. Латышей раздражает даже то, что твое имя - Иван. Его и не будет в твоем паспорте, будет на латышский манер - Иванс. Но их злит даже то, что ты Иванс, а не Янис, то, что у тебя малейший намек на акцент, то, что ты Рождество отмечаешь 7 января и ходишь в православную церковь. Ее, кстати, недавно юридически на основе светских законов Латвии отделили от Московского Патриархата. Но пока еще в храмах молятся, в том числе и за Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Но думаю, лиха беда начало, если они тракторами проехали по могилам и по цветам 9 мая, что им мешает закрывать храмы, объявлять их вне закона?

В чем причина этой неприязни, этой ненависти? Мифология. На Украине для «промывки мозгов» потребовалось 30 лет, латышам их особенно активно начали промывать все-таки лет 10-15 назад. 1990-е – это время надежд, диалогов на улице и в прессе. Было 9 ежедневных русских газет на меньше чем 2-х миллионную республику, на 800 тысяч русских читателей. Теперь этого всего нет.

Теперь многие латыши без тени сомнения верят в то, что не большевики и сталинисты, а именно русский убил его бабушку в ГУЛАГе. Хотя погибших там латышей, по статистике, было немного. Кстати, в депортации 41-го года было немало евреев и этнических русских. Но создан миф: пришли русские и убили мою бабушку, выкинули ее вещи и заселились в ее квартиру. И поэтому для меня это такой маленький латышский джихад: я должен отомстить русскому, я прав в этом, меня не накажут. А вот и политики сказали, а вот и закон принят…

То есть это такая месть. Но не только за «советскую оккупацию». За всё. И за собственную безграмотность того, кто хочет отомстить своему русскому соседу, с детьми которого еще вчера в одной песочнице играли его дети. Ведь смотрите: если мы вычеркиваем из своей истории Россию, то как быть с той же «оккупацией», за которую нам еще должны заплатить? Кто ее учинил, если обнуляют Россию? Источник боли где? Здесь не работает формальная логика, нет логических предпосылок и выводов. Отупение, промытость мозгов и пропаганда. Вот твиты свежие. Бывший министр экономики, кстати, выпускник Ленинградского политеха, Улдис Осис, написал: «Россия должна быть уничтожена, она должна исчезнуть». А платить-то вам кто тогда будет за «оккупацию»?

Но они поймут это только тогда, когда будут абсолютно голодные, нищие, абсолютно зависимые. Они должны захлебнуться в своей ненависти. Обозленные сегодня латыши были в авангарде, когда расстреляли русского царя, главу православной церкви на тот момент. Они были в авангарде при советской власти, вспомним, что говорил Арвид Пельше: «Все отдам Советскому Союзу!». И они в авангарде сейчас: мы первыми хотим увидеть смерть и гибель России.

Но как только Россия (к сожалению, силой, а не дипломатией) докажет, что не надо так с ней разговаривать, думаю, те же самые латыши, ничтоже сумняшеся, скажут: ну да, это же наш сосед, у нас же общее прошлое, у нас такие классные дети в одной песочнице играли, а что же мы не разговаривали и не здоровались столько лет?..