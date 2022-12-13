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13 декабря 2022 10:49

Стало известно, какие новогодние подарки сильнее всего обрадуют россиян

Россияне назвали самые желанные подарки на Новый год
Евгений ОРЛОВ
Россияне назвали самые желанные подарки на Новый год

Россияне назвали самые желанные подарки на Новый год

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А все-таки жизнь становится проще, лучше, удобнее! Это я, конечно, не про уходящий год. Это я в общем и целом. Вот раньше как было: неделями ломаешь голову, что и кому подарить, какая игрушка понравится племяннице, какой коньяк любит тесть, за какую кухонную утварь жена не огреет скалкой... И постепенно начинаешь их всех тихо ненавидеть. А теперь, в светлом цифровом будущем, все стало куда легче и спокойнее: открыл мобильное приложение (тут могла бы быть реклама вашего банка), выбрал адресата из телефонного списка и отправил нужную сумму. И все довольны! По крайней мере, каждого третьего из россиян такой подарок точно обрадует.

Это выяснил аналитический департамент отдела экономики «Комсомольской правды» (в моем лице). Мы провели опрос среди подписчиков KP.RU в соцсетях, и выяснили, что 38% наших читателей хотели бы получить в подарок именно деньги. Путешествия, электроника, билеты на культурные события – тоже в числе самых желанных презентов (см. «Только цифры»).

А вот последнее место разделили еда, одежда-обувь (да-да, ненавистные носки с тапками), и, что самое удивительное, подарочные сертификаты. Казалось бы – это ведь те же деньги, только в другой форме. Но, видимо, многие считают, что такой подарок связывает руки: отправляйся, дорогая, вот в этот магазин косметики и ни в чем себе не отказывай. И невдомек дарителю, что дорогая в этот раз мечтает вовсе не о косметике.

Так что лучше все-таки деньгами. 38% наших подписчиков в соцсетях не дадут соврать.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

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