Стало известно, какие новогодние подарки сильнее всего обрадуют россиян

Россияне назвали самые желанные подарки на Новый год Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А все-таки жизнь становится проще, лучше, удобнее! Это я, конечно, не про уходящий год. Это я в общем и целом. Вот раньше как было: неделями ломаешь голову, что и кому подарить, какая игрушка понравится племяннице, какой коньяк любит тесть, за какую кухонную утварь жена не огреет скалкой... И постепенно начинаешь их всех тихо ненавидеть. А теперь, в светлом цифровом будущем, все стало куда легче и спокойнее: открыл мобильное приложение (тут могла бы быть реклама вашего банка), выбрал адресата из телефонного списка и отправил нужную сумму. И все довольны! По крайней мере, каждого третьего из россиян такой подарок точно обрадует.

Это выяснил аналитический департамент отдела экономики «Комсомольской правды» (в моем лице). Мы провели опрос среди подписчиков KP.RU в соцсетях, и выяснили, что 38% наших читателей хотели бы получить в подарок именно деньги. Путешествия, электроника, билеты на культурные события – тоже в числе самых желанных презентов (см. «Только цифры»).

А вот последнее место разделили еда, одежда-обувь (да-да, ненавистные носки с тапками), и, что самое удивительное, подарочные сертификаты. Казалось бы – это ведь те же деньги, только в другой форме. Но, видимо, многие считают, что такой подарок связывает руки: отправляйся, дорогая, вот в этот магазин косметики и ни в чем себе не отказывай. И невдомек дарителю, что дорогая в этот раз мечтает вовсе не о косметике.

Так что лучше все-таки деньгами. 38% наших подписчиков в соцсетях не дадут соврать.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ