Хабаровск, на взлет!

А на севере региона силами частных инвесторов строятся​ Тихоокеанская железная дорога и морской порт Эльга, которые еще больше укрепят​ экспортный потенциал нашей страны. Фото: Иван МАКЕЕВ

Хабаровский край, несмотря на все санкционные вызовы 2022 года, сохраняет положительную экономическую динамику по большинству направлений. Так, например, грузооборот транспорта за 10 месяцев 2022 года вырос более чем на 6%. А по вводу жилья рост за этот же период 15,7%. «КП» собрала пять примеров, доказывающих, что Хабаровский край становится одним из самых быстроразвивающихся регионов России.

1. Новые транспортно-логистические проекты

В июле была запущена скоростная автомагистраль «Обход Хабаровска». Новая дорога связала воедино сразу три федеральные трассы - «Амур», «Уссури» и «Восток» - и дала выход к крупнейшим морским портам региона - Ванино и Советская Гавань. Крупнейшим проектом международного сотрудничества станет создание пункта грузопассажирского пропуска на трансграничном острове Большой Уссурийский на реке Амур. К 2030 году его оборот может достичь 1,3 млн тонн грузов, заявил губернатор края Михаил Дегтярев (на фото).

2. Машиностроительные гиганты

Особую роль в экономике Хабаровского края (да и России в целом) играют авиа- и судостроительные предприятия региона.

Как рассказал Михаил Дегтярев, Амурский судостроительный завод загружен гособоронзаказом до 2028 года, сейчас там идет строительство корветов «Быстрый» и «Разумный». Хабаровский судостроительный завод поставляет на отечественный рынок земснаряды и краболовы.

Флагман российского самолетостроения - производственный центр корпорации «Иркут» в Комсомольске-на-Амуре готовится к выпуску импортозамещенного лайнера SSJ-New с российскими двигателями. В этом году на Восточном экономическом форуме между Объединенной авиастроительной корпорацией и «Аэрофлотом» был заключен контракт на поставку 89 самолетов SSJ-New. А Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина выполняет в полном объеме гособоронзаказ на поставку в Вооруженные силы новейших истребителей Су-35С.

3. Кампус мирового уровня

Хабаровская наука и высшая школа получат мощный импульс к развитию после решения о включении Хабаровского края в проект по строительству кампусов мирового уровня. Фактически в столице регионов появится современнейший научный городок, где одновременно смогут учиться 32 тысячи студентов. Будет построено 153 тысячи кв. метров корпусов, лабораторий, общежитий. Кампус должен обеспечить приток высококвалифицированных кадров в экономику региона. Основными направлениями станут здоровьесбережение, устойчивое развитие и биотехнологии, инженерия, строительство и урбанистика, гуманитарная школа, креативные индустрии и IT.

«Из госэкспертизы проект выйдет весной 2023 года, а уже летом мы приступим к строительству. Межвузовский кампус в Хабаровске станет весомым вкладом в научный и технологический суверенитет России», - прокомментировал новость глава региона Михаил Дегтярев.

4. Ворота в Азию

В большом развороте России на Восток Хабаровский край будет играть важнейшую роль. В силу географического расположения и исторических связей международная кооперация активнее всего происходит на китайском направлении. После двух лет пандемии в уходящем году была возобновлена работа двух пунктов пропуска: Хабаровск - Фуюань и Покровка - Жаохэ. Внешняя торговля с Китаем в этом году выросла на 18%. Открывают хабаровские предприниматели и новые для себя направления: так, торговый оборот с Индонезией вырос более чем в 3 раза, а с Индией - почти в 6 раз!

5. Новое качество жизни

Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и другие города края будут интенсивно преображаться в ближайшие годы. В 2022 году был подготовлен мастер-план развития Хабаровска, который в том числе включает в себя самую длинную в России набережную протяженностью

9 километров. За ближайшие четыре года в краевой столице будут возведены 1,7 млн кв. метров нового жилья, включая «Дальневосточный квартал» и современный микрорайон «Ореховая сопка».