Минобороны России уничтожило семь пунктов управления войсками ВСУ

Генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков перечислил потери ВСУ в основных районах боевых действий: на Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем уничтожены 50 украинских военнослужащих, на Донецком направлении более 30, а на Южно-Донецком до 50.

Кроме того, на Купянском направлении российской артиллерией нанесено огневое поражение по вскрытым местам скопления и позициям ВСУ, а также иностранных наемников. На позициях уничтожено более 40 украинских военнослужащих и боевиков.

Вместе личным составом ВСУ потеряли в боях десятки танков, боевых бронемашин и автомобилей.

Силами противовоздушной обороны, авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: два беспилотных летательных аппарата, два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS», противорадиолокационная ракета «HARM», 7 пунктов управления ВСУ, 86 артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 172-х районах.

Генерал-лейтенант также отметил уничтожение в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики склада боеприпасов ВСУ, а в районе Красный Лиман батареи реактивных систем залпового огня ВСУ.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

343 - самолета.

183 - вертолета.

2655 - беспилотных летательных аппаратов.

396 - зенитных ракетных комплексов.

7087 - танков и других боевых бронированных машин.

930 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

3684 - орудия полевой артиллерии и минометов.

7582 - единицы специальной военной автомобильной техники.