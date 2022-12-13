Россия и огромная Азия думают о том, как соединить свои потенциалы

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В Петербурге сегодня открылась XIII Азиатская конференция Международного дискуссионного клуба «Валдай». На нее съехались политологи, экономисты, военные эксперты из России и многих стран азиатского континента, включая такие гиганты как Китай, Индия, Пакистан, Индонезия. Впрочем, присутствовали и «малые, да удалые» - Сингапур, Южная Корея, Вьетнам... А тему обсуждали такую: «Россия и Азия в условиях формирования нового международного порядка».

Для нас эта повестка крайне важна. Поскольку наши бывшие западные друзья делают все возможное, чтобы Россию «закрыть навсегда», поворот на Восток, где стремительно крепнут экономики и набирают мощь новые прорывные технологии, для Москвы становится стратегическим выбором, залогом нашего выживания в бурлящем непредсказуемом мире. И самое главное, как показали первые выступления участников конференции, нас в Азии ждут - и старые, проверенные временем, партнеры, и те, кто раньше не имел опыта серьезного сотрудничества с нашей страной.

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, открывший форум, подчеркнул, что на фоне острого военно-политического конфликта в Европе, Азия показывает пример способности государств к сдержанности и сотрудничеству. Однако общие сложности, которые испытывает в настоящее время международный порядок, ставят вопросы и перед азиатскими государствами. В регионе находит понимание концепция многополярного мира, и сама Азия становится одним из главных таких полюсов. Запад пытается сдерживать этот процесс, насаждая там свои военно-политические и экономические структуры. Опираясь на сотрудничество с Россией, азиатские странам будет легче противостоять этому давлению.

Представитель Индии напомнил, что в Азии находятся 48 государств, в которых живут 4 миллиарда человек - половина населения планеты. От России они хотели бы не только и дальше получать энергоресурсы, продовольствие и стратегическое сырье, но ждут оказания помощи в налаживании образовательных, медицинских программ, сотрудничества в области фундаментальной науки. Выступавшие эксперты из Вьетнама и ряда других стран подчеркивали, что хотели бы не только продолжения экономических программ, но и более акцентированного геополитического присутствия России в Азии.

Очень часто в речах выступавших звучало слово «справедливость». Это качество российской внешней политики высоко ценится азиатами по сравнению с лицемерием и откровенным диктатом, который навязывают США и их союзники. Подчеркивалось, что и для РФ, и для азиатских стран сейчас открылось «окно возможностей» для того, чтобы соединить свои потенциалы, и такую силу уже не осмелится оспорить никто в мире. Но время бежит быстро, важно не упустить момент для метериализации этих возможностей.

В этом плане прозвучала важная деталь: до Нового года президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах по видеосвязи подведут итоги 2022 года и обсудят планы на будущее. Еще один кирпичек в общую конструкцию российско-азиатского взаимодействия.