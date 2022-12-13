Путину пообещали достроить платную трассу до Казани к следующему Новому году

Президент России Владимир Путин по видеосвязи из Ново-Огарево принимает участие в церемонии открытия ряда новых и реконструированных объектов транспортной инфраструктуры. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Владимир Путин в очередной раз по видеосвязи открыл новые дороги. Запущено движение по еще одному участку будущей скоростной трассы от Москвы от Казани (58 километров во Владимирской области). Заработал новый въезд в Мытищи с Ярославского шоссе, а в Воронежской области сдали последний кусок платной магистрали М-4 «Дон».

- Этот год станет рекордным по объемам укладки асфальта на региональных и местных дорогах – порядка 165 млн. кв. метров. В прошлом году тоже было немало – где-то 162 млн. Это значит, что в стране появилось больше качественных, современных трасс, повысилась скорость, комфортность и безопасность автомобильного движения, улучшилась связанность наших городов и посёлков, - объявил глава государства.

В ответ вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что две программы: ремонта региональных дорог и в крупных городских агломерациях, - идут с опережением графика.

- Вокруг Азовского моря замкнули кольцо автодороги. От Джанкоя до Новоазовска проложен качественный асфальт – сообщил замглавы правительства.

- Как работа организована? – спросил президент у рабочего, строившего магистраль в Воронежской области.

- Отлично! Вахтовый городок удобный, трехразовое питание было, - ответил строитель.

- А средняя зарплата?

- 75 тысяч у дорожных рабочих. На 15% повысили в этом году.

Президент довольно улыбнулся, когда услышал, что оклады у дорожников индексируются.

В конце у Хуснуллина было две просьбы. Первая: утвердить названия дорог. Для той, что идет от Москвы от Тюмени на голосовании выбрали имя «Восток». Для той, что от Питера до Владивостока – «Россия».

- Как люди сказали, так и сделаем, - поддержал Путин.

Вторая просьба: сократить график строительства платки до Казани.

- Рабочие хотят до Арзамаса трассу пустить до 9 сентября. А до конца следующего года – до Казани. Утвердите график, чтобы отступать некуда было, - обратился вице-премьер.

- С удовольствием! – согласился президент.