Ни капли нефти Европе и Америке: Стало известно, как Россия ответит западу на потолок цен

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Вот уже больше недели российский нефтяной рынок живет под потолком. Напомним, с 5 декабря страны Большой семерки (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония), а также Австралия и Евросоюз подписали соглашение о верхнем лимите цены на нефть, поставляемой морем из РФ. Потолок установили на уровне $60 за баррель. Компаниям из этих стран запрещено:

- Покупать российскую нефть дороже $60 за баррель.

- Перевозить нефть из РФ, которая продается по цене выше лимита (даже в третьи страны).

- Проводить техобслуживание танкеров, а также страховать перевозки российской нефти, если она продается дороже лимита (даже в третьи страны).

Российская сторона думала недолго. И вот стало известно, что ответ практически готов в проекте президентского указа. Если его примут, то российским компаниям будет запрещено продавать нефть...

…Если в контракте в качестве получателя указана страна, присоединившаяся к потолку;

…Если в контракте потолок фигурирует как условие, либо устанавливаются цены, равные потолку.

Помимо этого прописано, что компаниям-поставщикам разрешается искать обходные пути. Правда, с разрешения правительства.

Заместитель директора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев отреагировал на новость без особого энтузиазма.

- Это мало что изменит с точки зрения торговли, потому что есть эмбарго на российские поставки (в Евросоюз, - Ред.). Затронуть это может только Японию, которая практически не импортировала российскую нефть в последние месяцы. Однако в указе речь идет только о прямых поставках. Значит, есть возможность перепродажи. Допустим, Турция купит у нас и перепродаст Японии, - пояснил Алексей Белогорьев в эфире радио «Комсомольская правда».