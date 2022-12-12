Песков анонсировал ответные меры на введение "потолка цен" на российскую нефть: Указ Путина будет издан в ближайшие дни Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал ответные меры на введение "потолка цен" на российскую нефть.

По его словам, указ Владимира Путина будет издан в ближайшие дни.

- Я хочу напомнить, что в Бишкеке президент сказал, что речь пойдет о соответствующем указе, ... еще есть некоторые аспекты, которые обсуждаются. В ближайшие дни обсуждение будет финализировано и уже институализировано в виде президентского указа, - ответил журналистам официальный представитель Кремля.

До этого вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что Россия не намерена поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут следовать принципу "ценового потолка". Он предупредил, что введение "ценовых потолков" на энергоресурсы и политизация энергетики может спровоцировать дефицит и проблемы с энергообеспечением.

Также стоит учитывать и то, что правительство РФ намерено создать специальный механизм, запрещающий торговлю на условии ценового потолка на нефть.

С 5 декабря 2022 года начал свое действие "потолок цен" на российскую нефть, который согласовали страны G7, Австралия и Евросоюз. Однако "потолок" не будет применяться к нефти, загруженной на суда до 5 декабря и разгруженной до 19 января.