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Здоровье15 декабря 2022 6:00

С Нового года – начать жить по-новому

Как сформировать для себя правильные привычки в питании
Александра КУЧУК
Александра КУЧУК
Екатерина Головкова, эксперт, официальный представитель Роспотребнадзора, заместитель руководителя ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения», информационный куратор проекта «Здоровое питание»

Екатерина Головкова, эксперт, официальный представитель Роспотребнадзора, заместитель руководителя ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения», информационный куратор проекта «Здоровое питание»

Новый год – как квинтэссенция всех понедельников. А 1 января – самое популярное время для начала новой жизни.

О том, как помочь себе измениться в лучшую сторону, рассказывает наш эксперт, официальный представитель Роспотребнадзора, заместитель руководителя ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения», информационный куратор проекта «Здоровое питание» Екатерина Головкова.

Год многими осознается как важный рубеж, который соотносится с масштабами жизни. И кажется, что с началом следующего большого периода можно стать другим человеком.

Не отказывайте себе в исполнении такого прекрасного желания!

Вот простые шаги, которые помогут сделать ваш образ жизни более здоровым и осознанным, а вам позволят стать стройным и довольным собой.

Определиться с формулировкой новой цели

Не пытайтесь объять необъятное, начните с самого начала – с новых привычек. Невозможно успеть все и сразу, будьте терпеливы. Хорошо закрепленная новая привычка дорогого стоит, даже если она будет всего одна.

Итак, ваше желание – сбросить вес и лучше себя чувствовать.

Вместо того чтобы составлять список модных диет, начните придерживаться принципов здорового питания. Диеты – это временная мера, далеко не всегда безопасная для здоровья. То есть верной будет формулировка: не похудеть, а начать питаться правильно.

Конкретные действия: выбор продуктов

Очень важно определить, какие конкретно ежедневные действия приведут вас к нужному результату. Для начала поговорим про выбор продуктов.

1. Ограничьте соленые продукты, сладости, колбасы, копчености, алкоголь.

2. Замените продукты с высокой степенью промышленной обработки на натуральные.

3. Введите в рацион больше овощей и фруктов – свежих, замороженных, консервированных (следите, чтобы в составе не было много соли и сахара).

4. Выбирайте цельнозерновые продукты: нешлифованный коричневый рис, овсянку, гречку, полбу, цельнозерновой хлеб, макаронные изделия из пшеницы твердых сортов.

5. Покупайте молочные продукты пониженной жирности.

6. Следите, чтобы в рационе было достаточно белков. Ешьте рыбу, яйца, нежирное мясо и птицу, красную и белую фасоль, горох, орехи.

7. Используйте разные масла (содержащие полиненасыщенные и мононенасыщенные жирные кислоты): кукурузное, подсолнечное, оливковое, соевое, рапсовое. Норма – 2 столовые ложки в день для заправки салатов или приготовления пищи.

Множество простых и полезных рецептов блюд с доступными продуктами и «правильными» с точки зрения оздоровления рациона способами приготовления можно найти на сайте здоровое-питание.рф.

Когда я ем – я просто ем

Осознанно стоит подходить не только к составлению меню, выбору продуктов, но и к самому процессу приема пищи. Можно приготовить правильную еду, но съесть ее, думая о посторонних вещах, – это значительно уменьшит пользу. Процесс пищеварения «включается в голове», а уж затем вступает весь каскад ферментов и гормонов.

Когда мы садимся за стол, лучше убрать все гаджеты и сосредоточиться на еде. И еще важное правило: проглатывать нужно только идеально однородную еду. Когда пища хорошо пережевана, она лучше усваивается организмом и чувство насыщения сохраняется дольше.

Заручиться поддержкой близких

Человек – существо коллективное, наши привычки во многом зависят от окружения. Можно на первых порах объединиться с кем-то, кто готов разделять ваши принципы.

Если в семье культ еды, постоянное переедание, то самостоятельно бывает сложно наладить новые правила. Окружение может тянуть назад. Здесь важно объяснить близким, почему вам важно измениться, и заручиться их поддержкой. Конечно, лучше, чтобы вся семья питалась правильно. Но если с этим возникают сложности – попробуйте сделать так, чтобы близкие не мешали, но не забывайте при этом о тактичности.

Через какое-то время, возможно, ваш пример вдохновит и других людей придерживаться правил здорового питания. А значит – становиться стройными, цельными, счастливыми.

Мотивировать себя любимого

Считается, что время выработки новой привычки – от 21 до 28 дней. Можно даже вести «дневник новой жизни». Например, ставить галочку в календаре каждый день, когда вы придерживались правил здорового питания. Добавить эмоциональную подпитку, некое вознаграждение. Хвалите себя после прожитого дня: можно прямо у зеркала говорить, что гордитесь собой, что вы молодец.

И уже после месяца соблюдения правил здоровое питание станет вашей полноценной привычкой. Так что можно будет себя поздравить – и чем-то приятным порадовать.

С наступающим вас Новым годом! Пусть он принесет вам изменения в лучшую сторону!

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