С Нового года – начать жить по-новому

Екатерина Головкова, эксперт, официальный представитель Роспотребнадзора, заместитель руководителя ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения», информационный куратор проекта «Здоровое питание»

Новый год – как квинтэссенция всех понедельников. А 1 января – самое популярное время для начала новой жизни.

О том, как помочь себе измениться в лучшую сторону, рассказывает наш эксперт, официальный представитель Роспотребнадзора, заместитель руководителя ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения», информационный куратор проекта «Здоровое питание» Екатерина Головкова.

Год многими осознается как важный рубеж, который соотносится с масштабами жизни. И кажется, что с началом следующего большого периода можно стать другим человеком.

Не отказывайте себе в исполнении такого прекрасного желания!

Вот простые шаги, которые помогут сделать ваш образ жизни более здоровым и осознанным, а вам позволят стать стройным и довольным собой.

Определиться с формулировкой новой цели

Не пытайтесь объять необъятное, начните с самого начала – с новых привычек. Невозможно успеть все и сразу, будьте терпеливы. Хорошо закрепленная новая привычка дорогого стоит, даже если она будет всего одна.

Итак, ваше желание – сбросить вес и лучше себя чувствовать.

Вместо того чтобы составлять список модных диет, начните придерживаться принципов здорового питания. Диеты – это временная мера, далеко не всегда безопасная для здоровья. То есть верной будет формулировка: не похудеть, а начать питаться правильно.

Конкретные действия: выбор продуктов

Очень важно определить, какие конкретно ежедневные действия приведут вас к нужному результату. Для начала поговорим про выбор продуктов.

1. Ограничьте соленые продукты, сладости, колбасы, копчености, алкоголь.

2. Замените продукты с высокой степенью промышленной обработки на натуральные.

3. Введите в рацион больше овощей и фруктов – свежих, замороженных, консервированных (следите, чтобы в составе не было много соли и сахара).

4. Выбирайте цельнозерновые продукты: нешлифованный коричневый рис, овсянку, гречку, полбу, цельнозерновой хлеб, макаронные изделия из пшеницы твердых сортов.

5. Покупайте молочные продукты пониженной жирности.

6. Следите, чтобы в рационе было достаточно белков. Ешьте рыбу, яйца, нежирное мясо и птицу, красную и белую фасоль, горох, орехи.

7. Используйте разные масла (содержащие полиненасыщенные и мононенасыщенные жирные кислоты): кукурузное, подсолнечное, оливковое, соевое, рапсовое. Норма – 2 столовые ложки в день для заправки салатов или приготовления пищи.

Множество простых и полезных рецептов блюд с доступными продуктами и «правильными» с точки зрения оздоровления рациона способами приготовления можно найти на сайте здоровое-питание.рф.

Когда я ем – я просто ем

Осознанно стоит подходить не только к составлению меню, выбору продуктов, но и к самому процессу приема пищи. Можно приготовить правильную еду, но съесть ее, думая о посторонних вещах, – это значительно уменьшит пользу. Процесс пищеварения «включается в голове», а уж затем вступает весь каскад ферментов и гормонов.

Когда мы садимся за стол, лучше убрать все гаджеты и сосредоточиться на еде. И еще важное правило: проглатывать нужно только идеально однородную еду. Когда пища хорошо пережевана, она лучше усваивается организмом и чувство насыщения сохраняется дольше.

Заручиться поддержкой близких

Человек – существо коллективное, наши привычки во многом зависят от окружения. Можно на первых порах объединиться с кем-то, кто готов разделять ваши принципы.

Если в семье культ еды, постоянное переедание, то самостоятельно бывает сложно наладить новые правила. Окружение может тянуть назад. Здесь важно объяснить близким, почему вам важно измениться, и заручиться их поддержкой. Конечно, лучше, чтобы вся семья питалась правильно. Но если с этим возникают сложности – попробуйте сделать так, чтобы близкие не мешали, но не забывайте при этом о тактичности.

Через какое-то время, возможно, ваш пример вдохновит и других людей придерживаться правил здорового питания. А значит – становиться стройными, цельными, счастливыми.

Мотивировать себя любимого

Считается, что время выработки новой привычки – от 21 до 28 дней. Можно даже вести «дневник новой жизни». Например, ставить галочку в календаре каждый день, когда вы придерживались правил здорового питания. Добавить эмоциональную подпитку, некое вознаграждение. Хвалите себя после прожитого дня: можно прямо у зеркала говорить, что гордитесь собой, что вы молодец.

И уже после месяца соблюдения правил здоровое питание станет вашей полноценной привычкой. Так что можно будет себя поздравить – и чем-то приятным порадовать.

С наступающим вас Новым годом! Пусть он принесет вам изменения в лучшую сторону!