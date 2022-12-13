Короли корпоративов теперь голые: как иноагент Галкин*, Леонтьев и Слепаков остались без новогодних гонораров

Иноагент Максим Галкин готов вылететь из Израиля и развлекать на новый год за 100 тысяч евро (6,6 млн. руб). А певец Валерий Леонтьев из США — за 150 тысяч долларов (9,4 млн. руб). Но никто не зовет Фото: Соцсети

Пора предновогодних частных мероприятий с участием звезд в разгаре. Артисты развлекают обеспеченных людей в обстановке повышенной секретности: никаких видеоотчетов в соцсетях и селфи с гостями. Заказов на новогодние мероприятия стало в три раза меньше – по сравнению со временами до пандемии. Сбежавшие из страны звезды завидуют коллегам и жаждут подзаработать на родине - однако не всех рады видеть на праздничных мероприятиях. Мы обзвонили менеджеров артистов, чтобы узнать расценки беглецов. Информацию подтверждают и организаторы мероприятий.

Максим Галкин*

У артиста разговорного жанра иноагента Максима Галкина* шутки, песни и прочие заготовки тамады есть на все случаи жизни. Галкин* последние 10 лет был королем корпоративов и прочих заказников - провел тысячи юбилеев, свадеб и новогодних вечеринок. Концертами по небольшим заграничным залам артист зарабатывает гораздо меньше, чем ранее на частных мероприятиях. У Галкина* тур идет непрерывно: Прибалтика, Израиль, поочередно европейские страны. В 2023-м году – Америка, Канада, Германия. В месяц по 10 – 15 концертов. Средний гонорар за эти концерты: 40 - 50 тысяч евро в зависимости от величины площадки.

Год назад гонорар звезды на частных мероприятиях был 120 тысяч евро (9 млн. 960 тыс. руб – по курсу декабря 2021). Сейчас в Россию из Израиля Галкин* готов прилететь на выступление по следующему райдеру: частный самолет, личная охрана и официант. Менеджер озвучил гонорар – 100 тысяч евро (6 млн. 627 тыс. руб – по сегодняшнему курсу). Вот только никто не зовет Максима шутить и вести. Организатор мероприятий и концертный директор Табриз Шахиди рассказывает: «На Галкина* в РФ спроса нет от слова совсем. Гонорары за публичные концерты за рубежом сравнивать с корпоративными нет смысла, они всегда ниже. Но если пригласить его в Дубай – гонорар будет 100 тысяч евро». Вот только и в ОАЭ на частные мероприятия Максима никто из богачей не зовет. А раньше все было иначе – в предновогодние недели у юмориста было по несколько мероприятий в день. Так что сбережений хватит надолго.

Александр Гудков

Комик, телеведущий, креативный продюсер юмористических шоу Александр Гудков вернулся в Москву из-за границы к началу декабря. Тут же в агентствах появились обновленные прайсы на ведение мероприятий Гудковым. Ведущих «второго эшелона» редко зовут в одиночку – чаще в паре. Спасает Гудкова от безденежья востребованная напарница Екатерина Варнава – артистка нарасхват. Часто ей нужна пара для ведения – тут-то менеджер уже предлагает заказчику дуэт. В этой паре у каждого гонорар – 2 миллиона рублей. Работа у Гудкова в Москве в этом декабре есть.

Семен Слепаков

Комик, продюсер и автор различных сценариев переехал в Израиль. Отчалил не с пустыми руками – по данным рейтинга богатых и знаменитых Forbes Слепаков за год зарабатывал 2,4 млн. долларов. Зарплата на ТВ, деньги под съемку проектов, реклама – источников дохода было много. Теперь остался один – гонорары за выступления: песни под гитару, шуточки и ведение мероприятий. Прайс: 2,5 млн. руб за выступление. Райдер: перелет бизнес-классом. Вот только никто Слепакова не заказал на этот Новый год.

Максим Леонидов

Улетая в Израиль, Максим Леонидов вроде бы обещал не возвращаться. Но в декабре Леонидов прилетел на Родину – по работе. Посетил в Москве премьерные показы мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» - по песням группы «Секрет». Мюзикл идет ежедневно три месяца – с декабря по февраль. В нем звучат 20 хитов группы «Секрет» в новых аранжировках. Композитор Максим Леонидов – один из соавторов. Проект большой – доход солидный. Кстати, билеты на мероприятие можно купить даже по Пушкинской карте.

Гонорар за частный концерт у Максима Леонидова – от 500 тысяч рублей. Спрос есть – не более двух концертов за месяц.

Максим Леонидов прилетел из Израиля на премьеру мюзикла Фото: соцсети

Валерий Леонтьев

Певец Валерий Леонтьев в начале года улетел к океану и жене – на свою роскошную виллу в США. И не вернулся. Обычно к началу осени Леонтьев прилетал на родину – начинались концерты, съемки, он всегда участвовал в «Песне года» и «огоньках». В этот раз Валерий Яковлевич решил отсидеться в США: однако на частные концерты готов вылететь в разные точки мира. В Россию Леонтьев прилетит на частный концерт – за гонорар в 150 тысяч долларов, в ОАЭ и другие страны – за 100 тысяч долларов. Перелет – бизнес-классом. Прайс есть, а вот информация о том, что кто-то заказал Леонтьева на этот новый год отсутствует. Все отмечают слишком высокий гонорар для ветерана сцены, который «пропал» из российского шоу-бизнеса.

Андрей Макаревич*

Менеджмент группы «Машина времени» еще в ноябре сообщил: якобы у иноагента Андрея Макаревича* вся зима «забита» концертами. Лукавят. В феврале и марте у коллектива действительно давно запланированные гастроли по США. А вот с частными мероприятиями все не так оптимистично, как им хотелось бы. Но разве кто-то признается, что не зовут петь за большие деньги? Гонорар у Макаревича* и «Машины времени» на декабрь заявлен приличный – почти 9 млн. руб. за стандартное 45 минутное выступление на корпоративе: речь о России и странах СНГ. При этом музыканты коллектива находятся в России, а сам Макаревич* прилетит на выступление из Израиля. Вот только по свидетельству отечественных организаторов мероприятий: спроса на коллектив в нашей стране нет совсем. Единичные концерты в странах СНГ – возможны, но гонорар в три раза меньше. Кроме того, в Израиле или на Кипре иноагент Макаревич* выступает со своим квинтетом «Yo5»: людей меньше и гонорар «скромный» - от 50 тысяч евро.

Прусикин и Таюрская поют и пляшут уже за 50 тысяч евро (3,3 млн руб) Фото: Иван МАКЕЕВ

«Little Big»

Илья Прусикин и Софья Таюрская – вот и весь состав группы «Little Big» после бегства в США и сокращений. Сидящие в Лос-Анджелесе без работы Прусикин с сожительницей Таюрской готовы вылететь петь для русских в любую точку мира кроме России – боятся, что об этом могут узнать. Воссоединятся и споют вчетвером за 100 тысяч долларов, а вдвоем – за 50.

*Минюст РФ включил Максима Галкина, Андрея Макаревича в список физлиц-иноагентов.