«Дарите впечатления»: Аэрофлот предлагает оформить виртуальный сертификат

Фото: Мария ЛЕНЦ

Какой в России главный праздник? Правильно - Новый год. Мы можем экономить на отпуске, не щадить себя на работе, но уже в середины декабря начинаем готовиться к главному зимнему торжеству. В конце концов, как год встретишь, так его и проведешь. Не удивительно, что «Аэрофлот» тоже подготовил подарок – возможность оформить виртуальный сертификат, который позволит любимым людям оплатить багаж и перелет в яркую зимнюю сказку.

«Дарите впечатления! – так начинается сообщение авиакомпании в телеграмм-канале. - Пожалуй, мало кто не мечтает получить в подарок билет на самолет и возможность отправиться в желанное путешествие. Если не уверены в направлении, то подарите свободу выбора».

Сертификаты продаются на официальном сайте и в мобильном приложении Аэрофлота в разделе «Покупка подарочного сертификата». Сделать это очень просто — нужно лишь ввести имя, номер телефона и адрес электронной почты. Ценителям праздничного настроения даже предлагают выбрать дизайн виртуального подарка. В назначенную дату получателю отправят электронное письмо и SMS-сообщение с кодом активации.

Виртуальный подарочный сертификат будет доступен для оплаты воздушной перевозки после получения на номер телефона сообщения с кодом активации. С целью безопасности сообщение с кодом активации направляется не менее чем через 3 дня после оплаты виртуального подарочного сертификата, — предупреждают в авиакомпании.

Минимальный номинал сертификата — пять тысяч рублей. Зато максимальный почти не ограничен — 10 млн рублей. Для оформления воздушной перевозки получателю нужно лишь ввести номер виртуального подарочного сертификата и код активации. Участникам программы "Аэрофлот Бонус", воспользовавшимся сертификатом при оплате билета, начисляются бонусные мили.

Воспользоваться виртуальным подарочным сертификатом можно в течение года. Оставшуюся после покупки сумму можно узнать в разделе «Узнать баланс сертификата». Неизрасходованные за это время средства вернутся на банковскую карту дарителя.