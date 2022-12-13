Три богатыря, а не Иван-Царевич: россияне рассказали, кто из фольклорных героев отражает русский дух

53% россиян считает, что сказочные богатыри лучше всего отражают дух народа

Когда мы вспоминаем русские народные сказки, былины, вспоминаем лучшие отечественные фильмы и мультфильмы, какие персонажи приходят на ум первыми? А кто из них лучше всего отображает русский дух? Как оказалось, половина россиян считают, что лучше всего суть русского народа отображают три богатыря. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.

Президент России Владимир Путина после встречи с истериками подписал новый пакет поручений и поручил правительству «популяризовать» традиционные ценности при помощи реальных исторических героев и фольклорных персонажей.

Как оказалось, главными героями отражающими русский дух были признаны богатыри. За этих персонажей свои голоса отдали 53% россиян. Респонденты добавили, что сейчас вся страна собралась, насторожилась и готова отстаивать свои интересы, защищать слабых, именно поэтому богатыри лучше всего отражают дух современной России.

Еще 16% россиян добавили, что дух русского человека отлично передает солдат, тот что не только силой блещет, но и умом, тот, что может всех удивить и кашу из топора сварить.

На третьей строчке расположился Данила Багров «из фильма Брат-2». Да, персонаж не фольклорный, но, по всей видимости, отлично передает характер русского человека. Такого мнения придерживаются 11% опрошенных.

А вот 7% говорят, что русский человек – это Емеля. Тот, что всю жизнь на печи валяется, живет на авось, а ему еще и везет, как дураку. Чего уж скрывать, такими принципами, и правда, руководствуются некоторые, а кто-то еще и гордится тем, что умеет поспеть на все готовенькое, ничего не делая и не напрягаясь.

4% россиян считают, что дух русского народа отражается в Штирлице, а еще 3% - в Афоне. По 2% голосов россияне отдали за Левшу, может не слишком образованного, то такого талантливого, и за сказочную Василису (Прекрасную и Премудрую), которая способна из любого Ивана сделать царевича. А вот за самого Ивана-Царевича голоса отдали только 1% россиян.

И, наконец, замыкает список Чебурашка – герой не былинный, но чисто русский. У маленького ушастого персонажа детской сказки также 1% голосов.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 9 тысяч человек.