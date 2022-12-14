В рассрочку по «Халве» теперь можно покупать в магазинах «Лента»

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«Лента», одна из крупнейших мультиформатных розничных сетей России, стала новым партнёром карты рассрочки «Халва». Рассрочка по «Халве» доступна во всех 700 магазинах и гипермаркетах «Лента», а также при заказах через сервис экспресс-доставки продуктов на дом «Лента Онлайн». По условиям новогодней акции для всех покупок, совершенных до 8 января, будет действовать увеличенный период рассрочки – 18 месяцев. Чтобы воспользоваться увеличенным периодом рассрочки, нужно зарегистрироваться в акции «В Новый год с Халвой» в мобильном приложении «Халва – Совкомбанк» или на сайте.

«По данным опросов наших клиентов, федеральная сеть магазинов «Лента» входит в ТОП-5 самых ожидаемых претендентов на подключение к системе карты рассрочки «Халва». Уверены, что благодаря присоединению «Ленты» к числу наших партнеров, держатели карты смогут продуктивно и выгодно подготовиться к празднованию Нового года», - рассказал директор национальной системы рассрочек «Халва» Александр Дворский.

После завершения новогодней акции рассрочка по карте «Халва» на покупки в магазинах и гипермаркетах «Лента» составит один месяц при сумме чека до 4 тысяч рублей и три месяца – если покупок сделано более чем на 4 тысячи рублей. При заказе товаров в сервисе «Лента Онлайн» рассрочка составит один месяц при сумме покупок до 4 тысяч рублей и два месяца – на чеки от 4 тысяч рублей.

«Программы рассрочки становятся востребованными среди покупателей. Благодаря сотрудничеству с национальной системой «Халва» мы сможем предложить ещё больше выгод нашим клиентам, которые смогут воспользоваться удобным способом оплаты покупок», - отметила директор по лояльности и CRM «Ленты» Галина Кардаева.

Кроме рассрочки владельцам «Халвы» доступен повышенный кешбэк при оплате покупок собственными средствами в партнерской сети карты, а также подписка «Халва.Десятка». При ее подключении стандартный период рассрочки вырастает до фиксированных 10 месяцев, а кешбэк увеличивается до 10% (за покупки от 50 тысяч рублей).