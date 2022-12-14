Алексей Мазус, главный специалист Минздрава России и Департамента здравоохранения города Москвы: В плане ВИЧ-инфекции российская столица остается самым безопасным мегаполисом в мире

С 1999 года в столице число инфицированных подростков сократилось в 50 раз! Фото: Алексей ШАНИН

КАЖДЫЙ ГОД - СОКРАЩЕНИЕ ЗАБОЛЕВШИХ

«В плане ВИЧ-инфекции Москва остается самым безопасным мегаполисом в мире, - отметил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России и Департамента здравоохранения столицы. - Каждый год мы фиксируем стабильное снижение заболевших. Молодежь практически не заражается ВИЧ-инфекцией. Единичные случаи приравниваются к ЧП. Если обратиться к пиковым цифрам 1999 года, то сегодня число молодых людей 15 - 17 лет, которые заразились ВИЧ-инфекцией, в 50 раз меньше».

Кроме того, в 20 раз снизилось число инфицированных среди молодых людей в возрасте 18 - 24 лет. Такая динамика говорит о безусловной эффективности профилактических решений для этой аудитории.

По словам эксперта, в Москве проводится комплексная работа, направленная на профилактику заражения ВИЧ-инфекцией. ВИЧ-инфицированным москвичам гарантирован абсолютный доступ ко всем видам медицинской помощи, даже если речь идет о таких эксклюзивных операциях, как трансплантация печени.

«Более 43% жителей Москвы ежегодно сдают тесты на ВИЧ, - уточнил Алексей Мазус. - Мы, как раньше, выявляем все меньше больных. А для тех, у кого инфекция подтверждается, абсолютно налажена система оказания медико-социальной помощи, включая практически 90%-ный охват терапией пациентов, состоящих на диспансерном учете в Московском центре СПИД».

В ПРЕДЕЛАХ ДОПУСТИМОГО

Почему же в последние дни появились сообщения, что Россия входит в число стран с самыми высокими темпами развития эпидемии ВИЧ-инфекции?

Алексей Мазус считает, что в этом случае речь идет об искусственной подмене понятий.

«Если непосвященная аудитория теряется в профессиональной терминологии и едва ли различает понятия «заболеваемость», «распространенность», «пораженность», то среди специалистов - ситуация беспрецедентная, искажающая реальность и не имеющая никакого отношения к науке. Термин «заболеваемость», который молниеносно перенесся из текста в текст, предусматривает учет выявленных больных за конкретный промежуток времени, как правило, за год. Весь мир применяет его именно в такой трактовке и согласно ей и исходя из российский показателей четко видит, что в нашей стране заболеваемость снижается, - сообщил главный специалист. - Когда же интервью полны тревоги за рост числа выявленных случаев, «заболеваемость» почему-то служит заменой «распространенности» («пораженности») - кумулятивного показателя числа больных за весь период развития эпидпроцесса. Новые пациенты появляются, это нормально, и пораженность ВИЧ-инфекцией в России составляет 0,58%, речь идет об умеренном эпидпроцессе».

Эксперт уточнил, что количество вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции в Москве и других регионах страны стабильно уменьшается. Все данные передаются в международные организации, и Россия не скрывает свою статистику, она прозрачна и верифицирована.

Безусловно, главным ожиданием в мерах сдерживания ВИЧ-инфекции остается создание вакцины, именно в этой плоскости находится ключевое решение.

Конкретно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВОПРОС - РЕБРОМ

Когда Россия создаст вакцину от СПИДа?

«Вопрос создания вакцины неоценимо важен, и соответствующая работа активно ведется, в том числе с учетом опыта вакцинопрофилактики COVID-19 среди больных ВИЧ-инфекцией, - сообщил руководитель референсного центра по коронавирусной инфекции НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Владимир Гущин. - Он лег в основу уникального исследования, которое даже в условиях ограничения международных научных контактов с огромным интересом приняли в одном из самых авторитетных мировых научных журналов, после «вердикта» небывалого числа рецензентов. И в этом нет ничего удивительного - Москва сегодня полноценно вписана в мировую инновационную научно-технологическую повестку и создает для профильных команд организационные и практические условия, потенциирующие развитие науки высокого, конкурентоспособного уровня.

Сегодня стратегия создания вакцины от ВИЧ-инфекции состоит в создании терапевтических препаратов для людей, которые уже инфицированы. Технологии отработаны при создании вакцины «Спутник V».

«Мы активно готовимся к тестам, у нас есть способ, позволяющий комбинировать вакцинный и генно-терапевтический подходы. Это позволит перепрограммировать клетки, заставляя их правильно реагировать на иммунные стимулы», - резюмировал Владимир Гущин.

Кроме того, Центр им. Гамалеи разработал обновленные антигенные составы вакцин от ковида, они уже прошли доклинические исследования.