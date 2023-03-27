Брошенный женой и детьми актер из фильма "Раба любви" Михаил Чигарев умер в нищете и забвении

Кадр фильма "Раба любви"

Актер Михаил Чигарев умер на 79-м году жизни в полном одиночестве. При живой жене и трех детях артист жил в ветхой прогнившей времянке в 145 км от Москвы, кормили его соседи. Конец некогда блестящего актера оказался горьким и беспросветным: мужчина сильно пил. Но от алкоголизма лечиться отказывался. Много лет назад Чигарев потерял любимую дочь. Эта трагедия и сломала звезду...

Прощание и похороны с Михаилом Чигаревым пройдут в Переславле-Залесском. Когда-то актер был необыкновенным красавцем и баловнем судьбы. Он снимался у Никиты Михалкова. Режиссер пригласил его в свои культовые фильмы «Раба любви» и «Свой среди чужих, чужой среди своих».

Чигарева обожали режиссеры. В послужном списке талантливого артиста съемки более чем в 80 проектах.

Но когда блестящая карьера подошла к концу, мужчина так и не смог совладать с мыслями и подступившей старостью. Несчастный Чигарев медленно погружался на дно. Со временем его буквально перестали узнавать. Небольшую пенсию одинокий актер тратил на алкоголь. В декабре 2022 года пенсионер так напился, что заснул в сугробе и обморозил пальцы рук.

Кадр шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ

Жил Чигарев в селе Никитская Слобода в 145 километрах от Москвы. Можно сказать – жил в беде. В деревянной пристройке прогнили окна и двери.

Сердобольные соседи пытались вытащить звезду из пучины. Прозябающему в нищете мужчине приносили продукты и лекарства. К сожалению, такой добротой не смогла похвастаться ни супруга, ни трое детей артиста. Напомним, что супруга Нина Чигарева, художник по костюмам, более 25 лет проработала на киностудии им. Горького. Она разрабатывала одежду для персонажей в картине «Россия молодая».

В семье родились четверо детей. Но дочь, которую артист безумно любил, умерла в возрасте 20 лет. Несмотря ни на что, Чигарев так и не смог оправится от горя. Чтобы отвлечься от трагедии, он стал играть на скачках и остался без двухкомнатной квартиры в престижном районе Москвы. Чуть позже за карточные долги пришлось продать и дом.

Брошенный всеми, последнее время Михаил Чигарев сильно болел. Но помощи ни у кого не просил, так и оставшись одиноким до конца...