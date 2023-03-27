Киберпанк наступил: Ученые вживляют людям золотые нити, считывающие психологическое состояние владельца

Авторы разработки рассчитывают, что электронная татуировка поможет людям с тревожно-депрессивным расстройством отслеживать уровень стресса.

Некоторое время назад по наколкам часто определяли положение человека в уголовной иерархии. Сегодня татуировки стали знаком принадлежности человека к поколению зуммеров. А теперь - беспредел какой-то! - еще и ученые предлагают набивать тату. Но татухи не простые, а золотые.

Исследователи Техасского университета разработали технологию электронной татуировки из золотых нитей. Зачем? Это помогает контролировать состояние здоровья, в частности уровень стресса, который испытывает человек.

Все дело в электропроводимости кожи и работе потовых желез, она усиливается, как только человек начинает нервничать, испытывает возбуждение и стресс. Умная татуха понимает, что начинается кипиш (“хватай мешки, вокзал отходит”) и передает данные об уровне стресса своего обладателя на умные часы.

С помощью такого средства ученые собираются учить граждан (а вовсе не только уголовников) контролировать уровень своей тревожности или депрессии. А то некоторые чуть что - сразу хватают за грудки и вопят “век воли не видать!”

Несколько добровольцев уже примерили на своих ладонях золотую татуировку в виде двух тончайших изогнутых нитей и оказалось, что малейшие колебания их настроения тут же становятся заметны для умного гаджета.

Авторы разработки рассчитывают, что электронная татуировка поможет людям с тревожно-депрессивным расстройством отслеживать уровень стресса. Гаджет своевременно подскажет, что пора принимать пилюли или использовать техники саморегуляции. А раньше нервным пациентам приходилось носить громоздкие медицинские устройства. Это очень неудобно.

Некоторые граждане интересуются, а какой формы бьют золотые татухи? И нельзя ли нанести их на спину в виде куполов? Увы, украсить спину золотыми куполами не получится, носить электронное тату нужно только на ладонях, они первыми начинают потеть, сигнализируя о том, что человек разнервничался. На ладонях первых пациентов тонкие нити вживляют под кожу в форме змеек.

До того, как электронные татуировки начнут широко применять в медицине, их предстоит опробовать на множестве пациентов с разными особенностями кожи и различными реакциями на стресс. Но энтузиасты из Техаса совершили еще один шаг к тому, чтобы оцифровать человеческое тело и даже его эмоции.

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