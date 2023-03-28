Военная спецоперация на Украине 28 марта 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 марта 2023 года.

Украинская армия находится в «критический ситуации» под Артемовском. Об этом свидетельствует решение Киева перебрасывать под Артемовск свои элитные подразделения, проходившие подготовку в странах НАТО.

«Украинские СМИ пестрят заголовками, что даже спецподразделения отправляют в Артемовск, чтобы использовать там в качестве пехоты. Это говорит, что там ситуация для украинских войск весьма критическая. Если они уже эти элитные подразделения бросают в эту мясорубку» – сказал военный.

На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии потери противника за сутки составили более четырехсот военнослужащих и наемников

Российские средства ПВО сбили вертолет Ми-8 ВСУ в Запорожской области. Кроме того, российскими средствами ПВО были уничтожены 13 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Луганской и Донецкой Народных Республиках.

Иностранные наемники избегают попадания на передовую, и находятся в основном на второй и третьей линиях обороны.

Артемовск почти полностью окружен российскими силами, Авдеевка находится в полукольце.