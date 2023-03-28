«Самая красивая женщина на свете»: Ирина Шейк снялась в очень откровенном бикини

Ирина Шейк. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ирина Шейк – одна из самых востребованных моделей планеты. Только в этом месяце вышли сразу три обложки мексиканского Vogue, которые украшают фотографии 37-летней манекенщицы. Ирина решила сделать перерыв в своем плотном графике и отправилась в отпуск. Красавица отдыхает на тропических островах, наслаждаясь морем, солнцем и пляжем.

В соцсетях Ирина поделилась несколькими отпускными снимками. Модель сфотографировалась у зеркала в очень откровенном бикини. Видимо, прекрасная отпускница только что вернулась с пляжа – у нее мокрые и растрепанные волосы. Ирина просто сделала пару кадров на телефон, показав свою фигуру в естественном виде, без фильтров и фотошопа. Впрочем, они ей и не нужны. В комментариях поклонники восхищаются безупречными линиями ее стройного тела и называют ее самой красивой женщиной на свете.

Модель сфотографировалась в купальнике. Фото: соцсети.

«Бесподобная!», «На это можно смотреть вечно», «Самая горячая девушка на планете», «Невероятный пресс и бесконечно длинные ноги», «Самая красивая женщина на свете», - написали фолловеры.

Идеальным прессом Шейк восхитилась даже Ксения Собчак. Телеведущая показала снимки модели в своем Telegram-канале, отметив, что, глядя на стройную Ирину, ей захотелось пропустить ужин.

Поклонники восхитились идеальным прессом манекенщицы. Фото: соцсети.

В одном из интервью манекенщица рассказывала, что своей стройностью обязана хорошему обмену веществ. Но перед фотосессиями она предпочитает воздерживаться от плотной пищи, чтобы ее живот выглядел плоским.

«Я из России, поэтому воспитана на сытной еде, такой как мясо, пельмени и картофельное рагу в больших согревающих порциях. Но если я готовлюсь к съемке или шоу, я буду есть особенно чистую пищу, салаты и супы, чтобы обеспечить плоский живот. Уже после сразу же ем гамбургер!» - рассказала Ирина.

Неизвестно, отправилась ли модель на отдых одна или компанию ей составила 5-летняя дочь Лея. Девочку модель родила от голливудского актера Брэдли Купера. Они прожили вместе два года и расстались после слухов о романе актера с певицей Леди Гагой.

После расставания пара сохранила хорошие отношения, Брэдли активно участвует в воспитании дочери. Его регулярно видят в детском саду Леи, когда он приводит ее на занятия или забирает после уроков.