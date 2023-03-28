Избранница Александра Петрова высказалась об их тайной свадьбе

Актеры Александр Петров и Стася Милославская. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актеры Александр Петров и Стася Милославская встречаются больше трех лет. Зрители уверены, что рано или поздно влюбленные поженятся. В Международный день театра у поклонников появился повод решить, что пара уже сыграла тайную свадьбу. 34-летний Петров приехал на церемонию вручения премии Художественного театра имени А.П. Чехова с кольцом на безымянном пальце правой руки.

Увидев украшение на «том самом пальце», пользователи Сети принялись обсуждать – что это означает? Многие подумали, что Петров наконец-то женился на Милославской. Впрочем, нашлись и скептики, предположившие, что Александр просто приехал на светское мероприятие после съемок и не успел снять реквизит. Мол, весь день изображал перед камерой женатого мужчину, а потом забыл выйти из образа.

Последняя версия более правдоподобна, тем более, что Стася уже опровергла домыслы об их тайной свадьбе. Актриса призналась, что не получала от возлюбленного предложения руки и сердца.

«Мне ничего не предлагали. Может, кому-то другому?» - пошутила актриса.

Влюбленные вместе уже три года. Фото: Борис КУДРЯВОВ

До романа с Милославской Петров встречался с актрисой Ириной Старшенбаум. В 2017 году они объявили о подготовке к свадьбе, но до загса в итоге так и не дошли. Пара рассталась через два года.

Ранее Стася Милославская призналась, что совсем не прочь поставить штамп в паспорте вместе с одним из самых завидных холостяков российского кино.

«Мы с ним три года вместе. Я хочу замуж, как и любая другая девушка. А вот о платье и другом пока не думала», — заявила актриса в эфире шоу «Авторадио OnAir».

В феврале на экраны вышла эротическая мелодрама режиссера Дмитрия Суворова «Непослушная». Александр Петров сыграл в ней главную роль. Картина о романе амбициозной студентки и строительного магната изобилует сексуальными сценами. На премьере Петров позировал на красной дорожке вместе с Милославской, и журналисты не преминули спросить Стасю, не ревновала ли она жениха к партнерше по съемкам. За нее на этот вопрос ответил сам Александр.

- В фильме, конечно же, есть пикантные сцены, поэтому прошу весь зал сильно не смотреть на Стасю с мыслями: «Как она смотрит на это?» Нормально она на это смотрит. Она артистка, она все понимает, - заверил Петров.