90-летний Станислав Любшин неожиданно получил молодежную премию

Актер Станислав Любшин Фото: Мила СТРИЖ

Это молодежная премия (все номинанты до 35 лет), которую вручают за достижения в разных областях культуры. Всего 8 номинаций: музыка, балет, кино, театр... Премия представляет миниатюрную стеклянную копию горельефа Анны Голубкиной «Пловец». Сам горельф, как известно, украшает фасад театра в Камергерском переулке.

- Хотим, чтобы церемония прошла ярко, современно, не по шаблону, как другие премии, - перед началом церемонии сообщил худрук МХТ Константин Хабенский. - Наша премия станет еще одной театральной традицией. Помимо «Пловца» лауреаты получат элегантный значок в виде чайки с глазиком из бриллианта. И еще, в качестве поощрения, каждому дадут на один день Новую сцену МХТ. Пусть делают там, что хотят, должно получиться интересно.

Худрук МХТ Константин Хабенский Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Интересно получилось уже от того, что на церемонии была почти «стопроцентная явка». Пришли даже те знаменитости, которые не были ни членами жюри, ни экспертами, ни тем более молодыми лауреатами. Светлана Ходченкова сидела в зрительном зале между двумя Александрами – Петровым и Цыпкиным. Петров обнимал ее за плечо и что-то шептал ей на ухо, но потом так же по-дружески обнимал Юлию Хлынину. Пара Данила Козловский и Оксана Акиньшина старались соблюсти все «правила конспирации» и просили их не фотографировать, хотя в зрительный зал вошли вместе и сели в соседние кресла. Был Федор Бондарчук, который сообщил в микрофон, что на галерке в зрительном зале спряталась его жена Паулина Андреева. Пришли: Екатерина Шпица, Анна Михалкова, Мария Фомина, Марина Зудина, труппа МХТ им. Чехова почти в полном составе. На церемонию приехали руководитель «Мосфильма» Карен Шахназаров, музыкант Юрий Башмет, прима Большого театра Светлана Захарова, экс-министр культуры Михаил Швыдкой и многие-многие другие... Такой дружной явки на светское мероприятие не было с допандемийных времен. Многое объяснилось, когда появились заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова, министр культуры Ольга Любимова и директор департамента культуры Правительства РФ Денис Молчанов.

Владимир Хотиненко с женой Татьяной Яковлевой Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Актриса Екатерина Шпица Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Сразу стало понятно: новая премия не «домашние радости» МХТ, а серьезная государственная инициатива. Торжественную церемонию открыла Татьяна Голикова. Она напоминал, что премия Московского Художественного театра – это часть большого праздника, который будем отмечать осенью - 125-летие театра. А номинанты и лауреаты - это цвет российской культуры нового поколения.

После Татьяны Голиковой на сцену вышел худрук Константин Хабенский.

- Московский художественный театр всегда разговаривал со зрителем на современном языке. Зарождать новую традицию в стенах, которые сами по себе пропитаны традициями, очень символично, - сказал Хабенский. – У нас всего 8 номинаций. Почему-то так получилось, что ни в одну не попал МХТ. Это показалось несправедливым. И мы ввели еще одну - девятую номинацию, которая называется «no comments» (без комментариев)...

Актриса Светлана Ходченкова Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Игорь Гордин с сыном Андреем и дочерью Таисией Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Её лауреатом, да и вообще первый лауреатом новой премии, стал Станислав Любшин, которому через неделю исполнится 90 лет. Станислав Андреевич знал, что ему дадут «молодежную» премию, но в микрофон сказал кратко и по-театральному:

- Для меня это очень неожиданно. Теперь надо премию обмыть…

Анна Михалкова пришла поддержать Елизавету Ищенко Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Ну а после Любшина премию вручали настоящей молодежи, не такой еще известной, но с большим потенциалом.

В номинации «Опера» её получила солистка Пермского театра оперы и балета Наталия Ляскова. В балете - ведущая солистка Большого театра Елизавета Кокорева. В литературе - Ася Володина. Премию в номинации «Современное искусство» не присудили никому. В классической музыке - арфистке Софье Кипрской. В номинации «Современная академическая музыка» - Роману Жаурову. В кино - Елизавете Ищенко, юной звезде сериала «Алиса не может ждать». Лизу пришла поддержать Анна Михалкова, которая в кино сыграла её маму.

В номинация «Театр» - «Пловца» из рук Хабенского получила актриса Театра им.Моссовета Анастасия Белова.

С экранов напутствия молодым талантам давали мэтры. Юрий Башмет сказал, что тому, кто честно трудится, многое приложится. «В жизни надо быть активным и наблюдательным», - посоветовал Башмет. Марина Неелова тоже поделилась наблюдением: «Удача - это долгое путешествие по неудачам. Поэтому надо быть дерзким, бесстрашный, смелым и эгоистичным немного...».

Церемония была короткой, компактной, в отличие от других театральных премий, и в меру неформальной.