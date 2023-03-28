Российский спецназ обнаружил в ЛНР тщательно замаскированные тайники ВСУ: что в них нашли

Сотрудники Росгвардии обнаружили на освобожденных от украинских националистов территориях тщательно замаскированные тайники. Фото: Росгвардия

Сотрудники Росгвардии обнаружили на освобожденных от украинских националистов территориях тщательно замаскированные тайники. В них украинские националисты оставили для диверсантов оружие и боеприпасы иностранного производства. По какой-то причине тайники так и остались остались невостребованными.

«При обследовании нежилых строений спецназ Росгвардии изъял противотанковый гранатомет RPG-75M (Чехословакия), снаряды, мины со

взрывателями, гранаты, огнестрельное оружие и свыше 6,5 тысяч патронов, в том числе иностранного образца», - перечили в Росгвардии.

Фото: Росгвардия

По данным ведомства в тайниках также находились элементы форменного обмундирования военнослужащих ВСУ и стружка алюминия, которую националисты используют для изготовления самодельных взрывных устройств.

Кроме большого количества вооружения и боеприпасов, в тайниках обнаружены квадрокоптер, фотоаппарат и ноутбуки военнослужащих ВСУ.

Фото: Росгвардия

Сейчас все эти цифровые устройства передали для исследования следователям. Они установят принадлежность устройств и изучат данные, что в них хранятся.