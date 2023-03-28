Суд приговорил к 15 годам колонии солдата ВСУ, который расстрелял мирного жителя Попасной "ради устрашения"

Следствием и судом установлено, что находясь на расстоянии около 10 метров от дома, Бублик произвел не менее 6 выстрелов из автомата АК-74 в окна комнаты, где находился человек. От полученных ранений мужчина погиб.

Вечером 5 мая 2022 года житель окраины города Попасная подошел к окну своего частного дома, чтобы посмотреть, что за люди идут по улице. И тут же стал мишенью для украинских националистов, что возвращались по улице из вагонного депо и скучали.

Из объяснений Бублика: «По пути из депо увидел одноэтажный жилой дом, подойдя к которому, заметил на крыльце женщину. В соседнем окне заметил силуэт другого человека и выстрелил».

Когда у Бублика спросили зачем он это сделал, тот ответил, что стрелял с целью «устрашения проживающих в указанном доме мирных жителей». Вооруженному до зубов жителю Западной Украины было одиноко и страшно в Попасной, где его явно не ждали.

Следствием и судом установлено, что находясь на расстоянии около 10 метров от дома, Бублик произвел не менее 6 выстрелов из автомата АК-74 в окна комнаты, где находился человек. От полученных ранений мужчина погиб.

«Доказательства, собранные Следственным комитетом России, признаны судом достаточными для вынесения приговора военнослужащему 58-ой отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины Артему Бублику. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», - заявили в СК России.

Приговором суда Бублику назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Ранее суды приговорили к серьезным срокам еще пять украинских военнослужащих, которые расстреливали мирных жителей Мариуполя. Одни, как Бублик, из страха за собственную жизнь, а другие просто так пристреливали свое оружие.

«Вынесенное судебное решение свидетельствует о последовательной работе правоохранительных органов, направленной на реализацию принципа неотвратимости наказания и привлечение к ответственности виновных в преступлениях против мирного населения Донбасса», - подчеркнула официальный представитель Следкома РФ Светлана Петренко.