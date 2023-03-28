Круче ветеринаров: нейросеть спасла жизнь собаке

Владелец пса обратился с диагнозом ИИ к другому ветеринару и тот подтвердил его, назначив собаке лечение.

Будущее уже наступило — искусственный интеллект может ставить более верные диагнозы, чем врачи. Конечно, нейросеть пока только развивается, но уже сейчас она может полноценно обрабатывать загруженные в нее данные, анализировать и выдавать неплохие результаты.

И главное — искусственный интеллект может спасать жизни. Эту историю рассказал пользователь Твиттера peakcooper. Его пес внезапно заболел, ветеринарный врач после осмотра и анализов решил, что это укус клеща и назначил лечение. Спустя несколько дней у пса развилась анемия. Анализы показывали ухудшение, но ветеринар пожимал плечами и советовал ждать. Тогда хозяин загрузил все данные (осмотра, анализов, текущего состояния) в нейросеть, в чат-бот GPT-4.

Искусственный интеллект с оговоркой, что он «конечно, не ветеринар», выдал другой диагноз - иммуноопосредованная гемолитическая анемия. Заболевание относится к группе редких приобретенных гематологических синдромов, когда разрушаются эритроциты и образовываются аутоантитела. К счастью, заболевание лечится, но важно вовремя подобрать нужную терапию, чтобы симптомы не прогрессировали.

Владелец пса обратился с диагнозом ИИ к другому ветеринару и тот подтвердил его, назначив собаке лечение.

Важное уточнение: подтвердить диагноз нейросети до сих пор могут только врачи. Не говоря уж о том, что именно профессионалы имеют право назначать определенное лечение. Но уже сейчас понятно, что к ИИ можно обратить за «вторым мнением», которое может опровергнуть или подтвердить первоначальный диагноз.

ЧТО ТАКОЕ ЭТОТ ЧАТ?

ChatGPT — это многозадачный чат-бот на основе искусственного интеллекта, созданный компанией OpenAI. Демо-версия была запущена в ноябре 2022 года и сразу стала самым обсуждаемым проектом в области ИИ.

Чат-бот ChatGPT работает в формате диалогового окна. Интерфейс его максимально простой - состоит только из диалогового поля, в который вводится запрос,там же отображаться ответ нейросети. К слову, нейросеть поддерживает и русский язык, несмотря на то, что доступ к ChatGPT в России закрыт.

КСТАТИ: И ЛЮДЕЙ ТОЖЕ ВЫЛЕЧАТ

Искусственный интеллект неумолимо внедряется и в лечение людей, что не может не радовать.

«На сегодняшний день мы видим, что использование искусственного интеллекта в медицинской помощи крайне необходимо. Уже сегодня произошло внедрение ИИ в описание изображений, которые мы получаем с рентген-аппаратов, с МРТ-томографов, кардиографов. Следующие этапы сейчас — это ультразвуковые и эндоскопические исследования. Сегодня весь комплекс исследований с использованием ИИ становится более эффективны», - сказал министр здравоохранение РФ Михаил Мурашко на форуме «Здоровое общество».

Как сообщает Минздрав России в официальном тг-канале:

* При использовании ИИ повышается качество и скорость диагностики: у этих программ нет утомляемости в отличие от врача — есть возможность проведения большого массива исследований, не снижая их качество.

* Сокращается время работы программных продуктов: установлены временные лимиты на описание — не более 6 минут, а по факту они справляются в два раза быстрее.

* Использование ИИ с качественной диагностикой, сокращением времени — в конечном итоге влечет за собой и экономическую эффективность.

* Получая большие объёмы данных, например в обработке изображений, получаем новые диагностические возможности, обогащаем рутинные исследования новыми данными.

* ИИ используется для планирования лечения, особенно это актуально при терапии онкологических заболеваний и ряда других.