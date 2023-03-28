Витас помирился с чиновником, которому прыснул в лицо газовым баллончиком

В октябре прошлого года Витас отдыхал с друзьями и женой в караоке, где у него случился конфликт с одним из посетителей Фото: Борис КУДРЯВОВ

44-летний Виталий Грачев (он же певец Витас) с осени прошлого года находился под подпиской о невыезде. Все из-за потасовки, которая случилась в караоке-клубе в центре Москвы – музыкант был главным действующим лицом ЧП. На него завели уголовное дело, которое прекращено только теперь в связи с примирением сторон.

В октябре прошлого года Витас отдыхал с друзьями и женой в караоке, где у него случился конфликт с одним из посетителей – чиновником федерального министерства. Пострадавший написал заявление в полицию о том, что в ходе конфликта Витас распылил ему в лицо содержимое газового баллончика; пришлось обращаться за медпомощью из-за ожога глаза. По слухам так агрессивно певец заступался за жену, которую настойчиво просили спеть… Все закончилось плохо: в отношении Виталия Грачева возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» (п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ). Максимальное наказание по данной статье составляет до двух лет лишения свободы. Но стороны смогли договориться: уголовное дело прекращено в связи с примирением сторон.

Адвокат звезды Сергей Жорин сегодня сообщил у себя в телеграм-канале: «Уголовное дело в отношении Витаса прекращено. С чем мы его (нас) и поздравляем!» Адвокат сообщил, что не станет комментировать детали данного решения. Очевидно одно – стороны не имеют претензий друг к другу и пожали руки. Можно только догадываться о причинах примирения: или осознали ошибки и извинились друг перед другом, чтобы не портить «карму»; или нашли общего знакомого, который убедил пострадавшего отказаться от претензий; или его помогла убедить денежная компенсация; или кто-то или что-то еще…

Музыканту хронически везет с адвокатами – ему всегда удается после приключений отделаться «легким испугом». В 2018 году Витаса арестовывали на 8 суток за мелкое хулиганство - стрельбу холостыми патронами у своего дома в Барвихе. В 2013 году знакомая музыканта заявила, что он разбил окно ее квартиры, но отказалась от показаний, что именно Грачев разбил окно. В 2012 году Витаса оштрафовали на 100 тысяч рублей за конфликт с полицейским после ДТП. И опять – победа адвокатов.