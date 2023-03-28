Новые оборонзаказы, месть за гибель бойцов в Макеевке и судьба ВАЗа: о чем еще Владимир Путин говорил с губернатором Самарской области

Президент принял в Кремле губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Первым делом Владимир Путин спросил про ВАЗ. Как-никак, по автопрому санкции ударили сильнее всего:

- Что сейчас происходит в Тольятти, как себя «АвтоВАЗ» чувствует?

- 220 тысяч машинокомплектов было проведено, - ответил глава региона, уточнив, что это примерно в два раза меньше, чем в 2021-м.

От себя заметим, что продали машин еще меньше. По официальным данным завода, в прошлом году покупателей нашли только 188 тысяч авто. Но планы на 2023-й оптимистичные – предприятие хочет вернуться к показателям до спецоперации. Главное, чтобы цены и цены снизились до уровня 2021-го. А то все машины за год подорожали на четверть.

Оказалось, в Тольятти есть и другая проблема.

- Ваши специалисты должны обратить внимание, конечно, и на борьбу с ВИЧ-инфекцией, - заметил Владимир Владимирович.

- Да, здесь у нас показатели выше среднероссийских. И в первую очередь это по Тольятти, там мы концентрируем усилия, запланировали и в этом году дополнительные мероприятия, чтобы и с этой проблемой, конечно, справиться, - пообещал губернатор.

Зато оборонный сектор, получив массу новых заказов, ощутимо поднялся. В области 27 предприятий – в прошлом году объем производства вырос на 18%, в этом году ждут еще большего роста.

- Бойцы мне сказали, что «мы землю грызть будем, но за парней отомстим». То, что будет так, я не сомневаюсь. А наша оборонка в этом поможет, - отметил Азаров.

Глава региона уточнил, что солдаты будут мстить за обстрел Макеевки 1 января (украинские ракеты накрыли лагерь наших войск, Минобороны сообщило о 89 погибших).

- Вся страна переживает, - сказал Путин.

Раненых в том месте – а они практически все были из Самарской области – привезли на малую родине. Как сказал губернатор «дома и стены помогают». Но тяжелые случаи отправились в профильные клиники Москвы и Петербурга.

Азаров рассказал, что в его области «паспорта военнослужащих» появились «первыми в стране». Не так давно глава Кировской области президенту докладывал о точно таких же. Тогда Владимир Владимирович идею поддержал.

- Мы знали о составе семьи, о вопросах, проблемах, которые есть, и старались находиться в постоянном контакте с семьями военнослужащих. Когда беда постучала в дверь, мы также постарались быть рядом, - уточнил губернатор.