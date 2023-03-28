«АФЛТ-Системс» примет участие в конкурсе мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации»

Фото: www.aeroflot.ru

«АФЛТ-Системс» (входит в Группу «Аэрофлот») примет участие в конкурсе мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации» 2023. ИТ-компания выступает партнером мероприятия, а постановщиком технологической задачи для хакатона выступил авиакомпания.

Участникам конкурса будет предложено разработать для Аэрофлота уникальное ИТ-решение «Рекомендательный сервис динамического прогнозирования спроса на авиарейсы». Это программное обеспечение позволит в режиме реального времени предугадывать спрос на авиабилеты. Согласно условиям задачи, искусственный интеллект должен просчитывать спрос с учётом разных временных периодов — от нескольких дней до нескольких месяцев до вылета, динамики бронирования, сезонности, тарифов конкурентов и внешних факторов. Автоматизация этого процесса поможет своевременно реагировать на колебания рынка авиаперевозок и адекватно регулировать ценообразование.

Также авиакомпания предоставит для жюри конкурса своих ведущих специалистов в области инноваций и ИТ. Сотрудники «АФЛТ-Системс» и Аэрофлота будут участвовать в обсуждении и технической экспертизе конкурсных работ.

Благодаря участию в хакатоне авиакомпания получит готовые цифровые решения по своей задаче, а также продемонстрирует собственную цифровую трансформацию и технологические компетенции.

Отметим, что ежегодный конкурс на соискание премий мэра Москвы по созданию цифровых сервисов и продуктов для города «Лидеры цифровой трансформации» проводится с 2019 года. В этом году заявки на участие принимают с 23 марта по 21 мая. Финал конкурса состоится 10-12 июня в формате масштабного ИТ-фестиваля. Хакатон даст возможность сильнейшим ИТ-командам Москвы разработать и внедрить инновационные цифровые решения в различных сферах и получить денежные призы.