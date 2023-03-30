Инвесторов рассорила конопля… промышленная: новое руководство «Коноплекса» пытается закрыть предприятие?

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Новая метла по-новому метет… «Комсомольская правда» уже рассказывала, что в крупнейшем отечественном производителе технологической конопли «Коноплекс» разгорелся корпоративный конфликт. В компании сменили гендиректора, условия устава и все это сделали, не уведомив должным образом о проведении совета директоров одного из ключевых акционеров. Сейчас арбитражные суды восстанавливают законность его прав, а персонал компании жалуется на притеснение новым руководством. И уже обратилось за помощью в прокуратуру.

«В РАМКАХ ОБЫЧНОГО РЕЙДЕРСКОГО ЗАХВАТА…»

Напомним, в 2015 году предприниматель Евгений Скигин, к тому времени имевший большой опыт инвестиций в выращивание и переработку промышленной конопли в Австралии и Нидерландах, организовал аналогичное производство в России. Компания получила название «Коноплекс». В качестве российского партнера в проект привлек Романа Белоусова. Доли в предприятии разделили по 50%. С одной стороны, это показывало доверие инвесторов друг к другу. А с другой, оказалось бомбой, которая сейчас разрывает компанию на куски…

Но обо всем по порядку. За первые семь лет работы инвесторам удалось вывести компанию в бесспорные лидеры отрасли по объему посевных площадей. «Коноплекс» выращивает семена, давит конопляное масло. Инвестиции в разработку новых сортов позволяет получать более высокую урожайность и количество масла, чем у многих других производителей. Предприятие проводило активную пиар-стратегию в стране: на рынке появляется большое количество продуктов из промышленной конопли или с ее добавлением – масло, каши, йогурты, шоколад. По сути, это одна из основ здорового образа жизни! Перспективы перед компанией открывались гигантские: рынок-то бездонный, а конкуренция невысока.

Но в 2022 году в компании стало происходить что-то странное. Роман Белоусов провел несколько корпоративных собраний, в результате которых Евгений Скигин потерял рычаги управления предприятием. Белоусов изменил устав, назначил нового гендиректора компании. Причем, сделано это было в лучших традициях 90-х годов: демонстративно, нахраписто и, как следует из решений суда первой инстанции, незаконно. Уведомление о собраниях направлялись основателю компании Евгению Скигину с нарушением сроков. И не по электронной почте, а «Почтой России» на Кипр и в Швейцарию (бизнесмен участвовал в российском холдинге через кипрскую компанию Konoplex Limited). Как вы уже поняли, бизнесмен не получал своевременно информации о проведении собраний в обществе и не участвовал в них.

«В рамках обычного рейдерского захвата должен начаться вывод имущества, который можно было контролировать по выписке из Росреестра на случай появления заявлений на обременения/ переход прав на недвижимость. И они появились, - сообщила глава Агропромышленной ассоциации коноплеводов (АПАК), бывший директор УК "Коноплекс" и компаний группы "Коноплекс" Милена Александрова. - Мы тут же написали заявление в полицию и в рамках опросов мы поняли, что наше предположение оказалось верным и Белоусов оформил залог имущества на себя как физлицо. Регистрацию залога мы временно приостановили, Но подтверждающих документов у нас нет, так как это материалы доследственной проверки, которые нам никто предоставить не может, суть которых понятна исключительно из опросов, проводимых сотрудниками».

Сейчас Арбитражные суды встают на сторону Евгения Скигина.

«Суду не представлено никакого обоснования наличия оснований для изменения системы управления группы компаний, смены персонального состава Совета директоров ООО «Коноплекс», изменения Устава Общества, в том числе увеличения срока полномочий генерального директора с 2 до 5 лет, в том числе в период корпоративного конфликта и явно выраженного недоверия одного участника другому», - читаем в решении одного из судов.

ПРИНУЖДЕНИЕ К УВОЛЬНЕНИЮ

Но суд – дело не быстрое. Рассмотрение споров в арбитраже может продолжаться годами. А что происходит с самой компанией?

В октябре 2022 года кресло гендиректора компании занял Сергей Начаркин. И отлаженная работа компании пошла кувырком.

«Начаркин фактически заблокировал всю деятельность дочерних компаний ООО «Коноплекс»: приостановил платежи в пользу контрагентов компании, заблокировал отгрузку продукции, что повлекло временную дезорганизацию труда, нарушение сроков по исполнению обязательств дочерних компаний, задержку в выплате заработной платы работникам», - сообщила Милена Александрова в интервью Ленте.ру.

В распоряжении «Комсомольской правды» находится коллективная жалоба сотрудников «Коноплекса» в Тверскую межрайонную прокуратуру Москвы.

«Начиная с конца декабря 2022 года, когда в ЕГРЮЛ появилась запись о новом генеральном директоре ООО «УК «Коноплекс» Начаркине С.А., работники стали подвергаться давлению с его стороны, принуждению к увольнению, заработная плата Начаркиным С.А. не выплачивается», - цитируем письмо персонала компании в правоохранительный орган.

«Новый генеральный директор УК "Коноплекс" Начаркин вместо процедуры сокращения штата работников с выплатой всех положенных денежных компенсаций ввел с 16 февраля простой по независящим от работодателя и работника причинам с минимальной оплатой. Он также изменил рабочее место сотрудников — с 18 апреля работники должны будут ездить в промышленную зону в Зеленограде, хотя раньше офис был в самом центре Москвы. Кроме того, Начаркин заблокировал корпоративные электронные почты сотрудников и учетные записи, при этом требуя отчет о выполненной работе», — рассказал «Ленте.ру» сотрудник компании.

Тоже интернет-издание сообщает, что долги по зарплате сотрудникам предприятия выплачивают только после того, как они написали заявление об уходе, одновременно с окончательным расчетом. Обращения были направлены и в московскую, и в пензенскую трудовые инспекции, но обе жалобы о нарушении трудового законодательства со стороны Начаркина были проигнорированы инспекциями. В результате персонал компании вынужден был обратиться за защитой в прокуратуру.