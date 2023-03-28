Вернулся без экипажа: 5 наивных вопросов об аварии космического корабля «Союз МС-22»

Фото: Роскосмос

15 декабря 2022 года пилотируемый корабль «Союз МС-22» получил пробоину в приборно-агрегатном отсеке — из него в космос вылетел фонтан охлаждающей жидкости. 11 февраля такая же проблема повторилась уже на грузовике «Прогресс МС-21».

Сегодня, 28 марта, спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-22», который отстыковался от Международной космической станции (МКС), вернулся на Землю.

В чем были его проблемы? Производственный брак — корабли стали делать хуже? Повреждение от космического мусора? Метеоритный дождь? Давайте попробуем разобраться.

Последствия удара микрометеороида в корабль «Союз МС-22». Источник: Роскосмос

1. Почему раньше летали без ЧП, а тут за короткий срок — две пробоины в двух кораблях?

Конструкция корабля «Союз» (любого поколения) представляет собой три отсека:

— приборно-агрегатный — там находятся двигатели, солнечные батареи и прочая электроника для ориентации корабля;

— бытовой отсек — там находится аппаратура для стыковки, туалет и различные приборы, космонавты могут там переодеваться во время полёта на станцию;

— спускаемый аппарат, обшитый специальной термозащитой — там находятся космонавты во время старта, спуска и причаливания/отбытия со станции.

Последствия удара в грузовик «Прогресса МС-21». Источник: Роскосмос

Первые два отсека полностью сгорают в атмосфере при возвращении на Землю. В Казахстане приземляется на парашюте только спускаемый аппарат. Так что, удары различными метеороидами происходят, но их очень сложно идентифицировать после возвращения. А как? Два отсека полностью сгорели, а тот, что вернулся, хоть и можно изучить, но он тоже обгорел в атмосфере так, что следов от ударов не видно.

Возможно, пробоину на «Союзе МС-22» мог проделать метеорный поток Геминиды, который как раз тогда и проходил рядом с Землёй. На скорости в 35 км в секунду любая песчинка обладает огромной разрушительной силой. Так что, скорее всего, наши «Союзы» и раньше получали удары по корпусу, но никогда — с такой точностью.

Что касается «Прогресса МС-21» — он мог получить удар в тот же злополучный день 15 декабря, но «дремал» до поры, до времени. А «проснулся», когда к станции пристыковался грузовой «Прогресс МС-22». Он прилетел 11 февраля 2023 года, встряхнул МКС при стыковке, и у «МС-21» «сорвало пробку».

Хроника событий ЧП на корабле «Союз МС-22». Источник: Роскосмос

2. Чем это было опасно для обитателей МКС

Самой главной опасностью 15 декабря 2022 года стала невозможность использовать корабль по назначению. Случись аварийная ситуация на станции, космонавты запрыгивают в скафандры, отстыковаются от МКС и возвращаются на Землю. После ЧП экстренная эвакуация стала невозможной. Ситуация осложнилось ещё и тем, что двое из троих российских космонавтов готовились выйти в открытый космос. Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин уже облачились в тяжёлые «Орланы», приготовились выходить из люка, как прозвучал сигнал тревоги.

«Союз МС-23» отправили беспилотным, чтобы заменить «раненый» «Союз МС-22». Источник: Роскосмос

А представим себе ситуацию, когда этот злосчастный микрометеороид попадает не в «Союз», а в МКС. Что, если бы сама станция разгерметизировалась? Такой сценарий как раз обыгрывали в фильме «Гравитация». Тогда Прокопьев и Петелин просто бы не смогли сначала выйти из громоздких скафандров для внекорабельной деятельности, потом облачиться в лёгкие «Соколы КВ-2», чтобы запрыгнуть в «Союз» и улететь домой. А что было с теми, кто находился бы в момент разгерметизации станции внутри — даже страшно себе представить

3. Что было бы, если в случае экстренной эвакуации с МКС наш экипаж спускался на этом корабле

Сразу вспоминаются все космические катастрофы, повлёкшие за собой человеческие жертвы — «Союз-1», «Союз-11», два взорвавшихся шаттла. Но тут ситуация могла (подчеркну, могла!) развиться ещё хуже. При возвращении на корабле с отсутствующим охлаждением на приборно-агрегатном отсеке мог случиться перегрев. И перегрев не космонавтов — у них свой, отдельный контур. А перегрев приборов, отвечающих, например, за двигатели. Приборы бы сломались, двигатели бы выключились, а космонавты бы так и остались болтаться на орбите в 250 км, ударяясь об атмосферу, но не входя в неё. На то, чтобы естественным образом космонавты вернулись на Землю (из-за трения об атмосферу корабль бы всё же начал в неё погружаться), могло бы уйти до трёх недель. А корабль «Союз МС» не рассчитан на такое время автономного полёта вне состава станции. Космонавты погибли бы от удушья.

Эмблема «Союз МС-22» в обновлённой версии — ни имён, ни задач, только бы вернулся уже домой без происшествий. Источник: Роскосмос

4. Почему пострадали от космического мусора только российские корабли?

Как показал отчёт NASA, не только российские корабли страдают от ударов на орбите. Специалисты насчитали в Crew Dragon-4 целых 14 следов от ударов. А за период с 2012 по 2020 гг. на грузовиках Dragon первого поколения, возвращённых на Землю, обнаружили свыше 300 отметин от попаданий микрометеороидов/космического мусора!

Они не пробивали обшивку насквозь, но значительно её потрепали. Тут ещё стоит учесть один момент — МКС летит американским сегментом вперёд на орбите. Поэтому их корабли и модули укреплены чуть сильнее, чем наши.

Различные найденные дырки в корабле Crew Dragon-4 после обследования его специалистами. Источник: NASA

5. Какие последствия у этого ЧП?

В первую очередь, космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а с ними и астронавт Фрэнк Рубио будут летать на МКС не полгода, а год из-за замены корабля.

Второе – полёт белорусской женщины-космонавта сдвигается на неопределённый срок. Предполагалось отправить кандидатку в краткосрочную экспедицию, но теперь у Роскосмоса на один корабль меньше. К тому же, на корабли не продлён контракт с РКК «Энергия». Корабли могут неожиданно закончиться в 2025 году.

Различные найденные дырки в корабле Crew Dragon-4 после обследования его специалистами. Источник: NASA

Третье — потеряно доверие к самому безопасному кораблю в мире. А это сильный удар по репутации.

Различные найденные дырки в корабле Crew Dragon-4 после обследования его специалистами. Источник: NASA

Четвёртое — сдвинуты сроки интеграции модуля «Наука». С декабря не было ни одного выхода в открытый космос.

ИТОГО

Какие выводы должны сделать на Земле, чтобы подобное не повторялось?

Международная космическая станция, сегменты легко найти — на данном фото российский находится снизу, а американский можно увидеть сверху. Хорошо виден корабль Dragon, пристыкованный к модулю «Гармония». Источник: Роскосмос

С каждым не просто годом, а месяцем, космического мусора на орбите становится всё больше и больше (спасибо тебе, Илон Маск, ага). Это приводит к тому, что уже сейчас обшивка космических аппаратов становится всё толще и толще. Лет через 10, наверное, придётся сразу на танке в космос летать.

А вообще, ответ прост — надо придумывать лучшую защиту от космического мусора и микрометеороидов. Развивать систему мониторинга — сейчас она не может фиксировать предметы менее 10 см.

Место удара от микрометеороида в телескоп «Джеймс Уэбб». Источник: NASA

Роскосмос уже заявил, что не будет вносить изменений в конструкцию «Союзов» и «Прогрессов» из-за этой ситуации. Но для корабля «Орёл» инженеры учтут эту нештатную ситуацию и что-то придумают.