Шесть машин оказались под обстрелом: исполнительница хита "Я у твоих ног" дает показания в полиции

Певица Наталья Власова. Фото: Александра БУДАЕВА

Дом-музей Чехова, посольство Туниса с России, школа с детским садиком - 7-этажный дом, где живет певица Наталья Власова находится в многолюдном Пресненском районе. Да что там - знаменитая высотка на Кудринской площади - через дорогу, до нее всего метров 400! Именно здесь вдруг неизвестный начал палить во все стороны.

- Произошло это несколько месяцев назад, - рассказала корреспонденту kp.ru Наталья Власова. - Я вернулась из рабочей поездки и увидела странные вмятины на своей машине. От старшей по дому узнала, что такие есть не только на моей - кто-то будто палил по автомобилям, пострадало 6 машин, сильнее всего досталось как раз той, что принадлежит старшей по дому.

Красный Ниссан до сих пор стоит во дворе. На капоте и на левом боковом зеркале - следы пуль.

- А моей "Шкоде" прямо в лобовое попали, но там особо прочное стекло, поэтому пуля не прошла насквозь. "Лобовуху" я уже поменял - это ж 8 декабря было, ремонт 78 тысяч стоил, - рассказал корреспонденту kp.ru Рамиль. В тот день он оставил машину во дворе в 10.30, а в 12 дня уже обнаружил повреждения, как только включил дворники, которые смахнули нападавший снег.

Красному "Ниссану" досталось от злоумышленника. Фото: Александра БУДАЕВА

Двор, где все произошло, закрыт шлагбаумами со всех сторон, посторонних тут нет. Пострадавшие считают, что из пневматики по их машинам стреляет один из жильцов.

- Это же не первый случай, такое на протяжении месяца повторялось - говорит председатель ТСЖ Виктор Крутских. - Один раз чуть курьеру в голову не попали - просвистело возле самого уха. Специалисты говорят, что стреляли с балконов дома 8-10-12 по ул.Садово-Кудринская.

Камера наблюдения во дворе дома. Фото: Александра БУДАЕВА

Конечно, пострадавшие сразу написали заявление в полицию, но получили отказ в возбуждении уголовного дела... "в виду отсутствия события преступления". Это решение автовладельцы уже обжаловали в прокуратуру. Но "движуха" началась после публикации материалов о ЧП в СМИ.

Повреждения автомобиля певицы. Фото: Александра БУДАЕВА

28 марта автовладельцев, в том числе, Наталью Власову пригласили в отдел полиции. Люди надеются услышать известие о возбуждении уголовного дома. А пока что видеокамеры, которые до этого были направлены во двор, переориентировали на балконы. Мало ли что.