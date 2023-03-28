Как справиться с паникой перед ЕГЭ: пять лайфхаков психологов

Подготовка к государственной итоговой аттестации и сами экзамены ОГЭ и ЕГЭ могут стать для родителей и школьников настоящим испытанием на прочность. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подготовка к государственной итоговой аттестации и сами экзамены ОГЭ и ЕГЭ могут стать для родителей и школьников настоящим испытанием на прочность. Как родителям и подросткам справиться с экзаменационным стрессом, как не вскипеть и вовремя выпустить пар? KP.RU собирает полезные рекомендации вместе с доктором психологических наук, профессором факультета экстремальной психологии МГППУ Мариной Розеновой и психологом «Актион образование» Екатериной Комаровой.

1. Не конец света, а начало пути

Первое, что стоит учитывать, подготовка к экзамену и сам экзамен, - это не конец света. Миллионы людей уже проходили через это. Справитесь и вы.

- Дайте подростку почувствовать свою заинтересованность его жизнью. Не успешной сдачей экзамена, а им самим, его увлечениями, переживаниями, тем, что с ним происходит, - говорит Марина Розенова. – Старшеклассники это те, у кого случаются влюбленности, есть мечты-идеи, есть трудности взаимопонимания со сверстниками. Если вы в целом включены в жизнь ребенка, то и подготовка к экзамену будет органично вплетена в контекст ваших с ним отношений.

Полезно будет, если вы поделитесь с подростком своим личным опытом преодоления сложных стрессовых ситуаций, тем, что помогает вам, к примеру, представить свой проект руководителю, распределить время при написании отчета, да и просто, снять напряжение.

2. Не взваливайте на ребенка непосильную ношу

При подготовке к экзамену помогите подростку сформировать адекватное представление о себе и своих способностях. Проанализируйте вместе, к каким заданиям и по каким предметам стоит нанять репетитора, взять помощь школьного педагога, а в каких задачах подросток разбирается хорошо.

3. “Поле боя” надо знать заранее

Чтобы подготовка к экзамену прошла без вреда для здоровья школьников, важно выяснить все детали предстоящих экзаменов, просмотреть задания, знать правила проведения теста. Поговорите с педагогами-предметниками и классным руководителем, чтобы составить собственное мнение об уровне заданий. Выясните, где и как будет проходить экзамен, причем, в подробностях: что это будет за аудитория, что можно взять с собой, кто из преподавателей будет присутствовать при сдаче теста.

Полезно будет потренировать саму ситуацию экзамена, проиграть ее максимально подробно заранее. Выберите вместе с ребенком одежду, которая нравится, удобна и соответствует ситуации, примерьте ее заранее. Какая будет ручка во время сдачи теста? Как удобнее сидеть за столом? Физиологически помогающая нам поза та, которая дает чувствовать ступнями пол (обе ноги на полу) и с достаточно прямым позвоночником.

Проработайте вместе с подростком стратегию решения задач или ответов на вопросы, подключите по необходимости педагога или репетитора, посмотрите, как распределить время на экзамене, с каких заданий стоит начинать, а что оставить на потом. Детальное моделирование будущего в настоящем помогает и эффективной подготовке, и снятию тревоги.

4. Найдите время повалять дурака

Во время высоких интеллектуальных нагрузок особенно важной задачей становится соблюдение режима. Это касается не только сна и приема пищи, но и физических нагрузок, отдыха. Между занятиями обязательно должно найтись время для небольшой разминки, желательно, каждые 45 минут. Ориентироваться стоит на то, что любит сам ребенок. Классно будет просто включить любимую музыку и от души потанцевать минут десять.

5. В ночь перед экзаменом зубрежка отменяется

Во время перед экзаменами напоминайте ребенку, что если ему нужна помощь и поддержка, он может обратиться к вам в любой момент. Просто за добрым словом, теплыми объятиями. Дайте ему понять, что он может рассчитывать на вас в любой ситуации, при любом результате экзаменов. По ряду исследований, отличники и хорошисты испытывают больший стресс в сравнении с теми, кто не сильно заботится об оценке. Скажите своему чаду, что вы любите его такого, какой он есть, что он очень хорошо подготовился и все обязательно сложится наилучшим для него образом, а вы будете его поддерживать.

- Договоритесь с ребенком, что вечером накануне экзамена он перестанет заниматься, прогуляется, примет душ и ляжет спать вовремя. Последние двенадцать часов должны уйти на подготовку организма, а не знаний, - напоминает психолог Екатерина Комарова.